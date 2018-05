台毒物專家與日死囚合寫論文 論金正男之死

(中央社記者楊明珠東京29日專電)88歲的台裔美籍毒物權威杜祖健,與東京地鐵沙林毒氣案的55歲死囚中川智正合寫的論文出爐,文中探討化學武器VX神經毒氣及北韓領袖金正恩胞兄金正男死亡之謎,引起關注。

杜祖健是毒性學和生物兵器、化學兵器的權威,與犯下日本松本沙林毒氣案、東京地鐵毒氣案的前奧姆真理教信徒中川智正合寫的英文論文,21日刊登在日本法中毒學會(JAFT)出版的雜誌Forensic Toxicology電子版。

這篇論文題目為Murders with VX: Aum Shinrikyoin Japan and the assassination of Kim Jong-Namin Malaysia(用VX殺人:探討日本奧姆真理教與在馬來西亞金正男遭暗殺)。