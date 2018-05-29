法鼓山關懷生命獎 徵選6月底截止

（中央社記者吳欣紜台北29日電）法鼓山今天表示，國際關懷生命獎徵選6月底將截止，表揚典禮將於9月16日舉行，評選委員為財團法人國泰人壽慈善基金會董事長錢復及知名導演吳念真等人。
法鼓山人文社會基金會主辦的關懷生命獎徵選活動，從2007年開辦以來，至今舉辦6次，目的是為向社會大眾宣導關懷生命與自殺防治的重要性，並強調尊重生命、愛惜生命的理念，同時肯定及鼓勵長期從事關懷生命與防治自殺的工作者。
2018國際關懷生命獎徵選6月底將截止，法鼓山今天發布新聞稿指出，評選委員將邀請財團法人國泰人壽慈善基金會董事長錢復、台北市政府衛生局長黃世傑及知名導演吳念真等人。
錢復透過新聞稿指出，表揚這些關懷生命的團體和個人能充分反映台灣社會是有愛心，努力、進取的，相信這是社會能永續發展的最佳保證。
法鼓山說，舉凡是國內外曾面臨自殺或生命巨變，經過淬鍊及掙扎後，勇於面對並且突破困境，而能對社會產生正面鼓勵或做為生命教材者，可參與個人「智慧獎」徵選；另遴選個人「慈悲獎」，從事生命關懷或預防自殺相關領域工作經歷滿3年者可參與選拔。團體獎項大願獎方面，則是遴選推動及承辦生命關懷或預防自殺相關業務、活動的正式立案團體。
法鼓山表示，得獎者將於9月16日接受公開表揚，並頒授關懷生命獎獎座、得獎證書，獲獎團體和個人獎金各為新台幣30萬元。（編輯：黃于）1070529