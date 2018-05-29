法鼓山關懷生命獎 徵選6月底截止

法鼓山人文社會基金會主辦的關懷生命獎徵選活動，從2007年開辦以來，至今舉辦6次，目的是為向社會大眾宣導關懷生命與自殺防治的重要性，並強調尊重生命、愛惜生命的理念，同時肯定及鼓勵長期從事關懷生命與防治自殺的工作者。

錢復透過新聞稿指出，表揚這些關懷生命的團體和個人能充分反映台灣社會是有愛心，努力、進取的，相信這是社會能永續發展的最佳保證。

法鼓山說，舉凡是國內外曾面臨自殺或生命巨變，經過淬鍊及掙扎後，勇於面對並且突破困境，而能對社會產生正面鼓勵或做為生命教材者，可參與個人「智慧獎」徵選；另遴選個人「慈悲獎」，從事生命關懷或預防自殺相關領域工作經歷滿3年者可參與選拔。團體獎項大願獎方面，則是遴選推動及承辦生命關懷或預防自殺相關業務、活動的正式立案團體。

法鼓山表示，得獎者將於9月16日接受公開表揚，並頒授關懷生命獎獎座、得獎證書，獲獎團體和個人獎金各為新台幣30萬元。（編輯：黃于）1070529