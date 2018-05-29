NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈史博威回歸　5局壓制悍將暫領先陽岱鋼對決老東家　巨人苦吞5連敗什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
中央社

法鼓山關懷生命獎 徵選6月底截止

中央社2018/05/29 15:02
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者吳欣紜台北29日電）法鼓山今天表示，國際關懷生命獎徵選6月底將截止，表揚典禮將於9月16日舉行，評選委員為財團法人國泰人壽慈善基金會董事長錢復及知名導演吳念真等人。

法鼓山人文社會基金會主辦的關懷生命獎徵選活動，從2007年開辦以來，至今舉辦6次，目的是為向社會大眾宣導關懷生命與自殺防治的重要性，並強調尊重生命、愛惜生命的理念，同時肯定及鼓勵長期從事關懷生命與防治自殺的工作者。

2018國際關懷生命獎徵選6月底將截止，法鼓山今天發布新聞稿指出，評選委員將邀請財團法人國泰人壽慈善基金會董事長錢復、台北市政府衛生局長黃世傑及知名導演吳念真等人。

錢復透過新聞稿指出，表揚這些關懷生命的團體和個人能充分反映台灣社會是有愛心，努力、進取的，相信這是社會能永續發展的最佳保證。

法鼓山說，舉凡是國內外曾面臨自殺或生命巨變，經過淬鍊及掙扎後，勇於面對並且突破困境，而能對社會產生正面鼓勵或做為生命教材者，可參與個人「智慧獎」徵選；另遴選個人「慈悲獎」，從事生命關懷或預防自殺相關領域工作經歷滿3年者可參與選拔。團體獎項大願獎方面，則是遴選推動及承辦生命關懷或預防自殺相關業務、活動的正式立案團體。

法鼓山表示，得獎者將於9月16日接受公開表揚，並頒授關懷生命獎獎座、得獎證書，獲獎團體和個人獎金各為新台幣30萬元。（編輯：黃于）1070529

川金會締和平願景 受勳韓...對流旺盛 烏來石碇坪林可能有冰

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan