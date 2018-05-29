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台中花博惹爭議　官員、議員互摃

記者柳榮俊／台中報導2018/05/29 15:42
▲台中議員楊正中到備詢台前，伸手要拉新聞局長卓冠廷，要他現在就到檢調說。（圖／柳榮俊攝 , 2018.5.29)
▲台中議員楊正中到備詢台前，伸手要拉新聞局長卓冠廷，要他現在就到檢調說。（圖／柳榮俊攝 , 2018.5.29)

台中市議會今(29)日教育文化業務質詢，市議員楊正中詢問台中花博將於11月登場，在水湳智慧城舉辦開幕活動，市府把花博開幕移到根本不相關的水湳經貿園區，認為這種花博開幕名不副實，廠商1億元得標只辦開幕，應向市民說清，文化局長王志誠表示，花博是台中盛會，更是台灣整體參與的國際性活動，從白天到晚上帶來演出，預計可吸引20萬人次參與。

楊正中表示，花博園區共有后里、豐原及外埔三個園區，但花博開幕典禮卻是辦在水湳經貿園區，並不在花博園區內，開幕典禮為期三天經費竟高達1億元，開幕在即，卻連細節都交待不清。

王志誠回應，市府編列1億元作為花博開幕活動經費，規畫從11月3日至5日共3天，從白天到晚上各項表演活動、大型晚會為民眾打造藝術饗宴，不僅有國內優秀表演團隊，還有其他世界各國團隊共同演出，預計將可創造20萬民眾的參與及國際間的佳話；此外，舞台周邊也會設置各類型裝置藝術，於活動結束之後移至花博展區或相關區域作永續利用。

王志誠指出，水湳智慧城是台中巿未來亮點，中央公園屆時也已正式啟用，經整體評估，擇定於此舉辦，希望除后里、豐原、外埔3大園區有精彩的活動以外，也帶動山海屯城民眾積極參與；台中花博開幕經費為1億元，遠低於台北花博開幕2.2億元、世大運開閉幕3.6億元效益更高，也行銷台中城市品牌至國際間。目前文化局正全力調整規畫中，未來相關內容將再正式對外公布。

另外，楊正中詢問，台中花博開幕活動得標廠商是否與「花博花車」及「吉祥物」為同個廠商？花博吉祥物是否由新聞局發包？新聞局卓冠廷表示，如果名稱一樣就是一樣，花博吉祥物有部分是新聞局發包。

楊正中拿決標公告說：「證據在此」，語未畢。卓冠廷回，招標經公開評選，如果有任何證據或指涉，可以明說。楊正中說：「就帶你到檢調去。」卓冠廷回，「直接送」，如果議員不在議場說，到外面就沒有言論免責權，可以司法見。

惹楊正中氣得走到備詢台卓冠廷前面，伸手要拉他現在就到檢調說，卓則強調他正在備詢，請議員不要碰他，雙方僵持直到質詢時間結束。

 

關鍵字台中市議會花博卓冠廷楊正中
桃市騎樓整平　身障團體輪椅驗收南台灣水情嚴峻　台水呼籲節約用水

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