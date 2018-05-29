小孩應由媽帶 日議員發言惹火民眾

54歲的萩生田光一任自民黨執行代理秘書長，他說：「小孩需要可以和媽媽在一起的環境…雖然沒有紮實的數據佐證，但你如果問3歲以下小孩，他們比較喜歡爸爸還是媽媽，答案會是媽媽。」

執政的自由民主黨資深黨員萩生田光一27日說，男性養育小孩恐怕「不為人樂見」，引來撻伐聲浪。

法新社報導，日本勞動力因人口高齡化大幅下挫，安倍晉三政府因此將「女力經濟」（womenomics）列為執政優先項，也就是提高女性的職場參與度。

（中央社東京29日綜合外電報導）日本首相安倍晉三的內閣今天備受砲火攻擊，因為日前黨內國會議員提議，女性應照顧3歲以下幼兒；另有名議員呼籲，新婚夫婦至少要生3個小孩。

另一名國會議員加藤寬治則說「年輕夫妻應至少生3個小孩」，還辯駁說他受民意支持。

在野最大黨立憲民主黨黨魁枝野幸男今天痛批，這番言論「令人無法容忍」。

枝野幸男說：「有很多人就算想生也生不出小孩，而單親爸爸的家庭也很多。」「他們難道沒看到這些事實嗎？」

人權團體亞洲女性資料中心（Asia-Japan Women'sResource Center）的濱田菫（Sumire Hamada）告訴法新社，萩生田光一的言論「不可思議」。

她說：「政府不是說要打造一個讓男人參與育兒的社會嗎？」

「這些言論推翻了政府先前所說，我很確定，許多父親一定被（萩生田）這番無禮之詞給激怒了。」

另一名社運人士則表示，這些發言可能鼓勵男性堅守日本普遍的長工時文化。（譯者：梁元齡/核稿：羅苑韶）1070529