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三商壽去年每股隱含價值67.1元高於股價 引進策略

鉅亨網2018/05/29 15:29
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三商美邦人壽 (2867-TW) 今(29)日召開法說會，公布 2017 年底隱含價值 (EV) 為 1288.7 億元，年增 2.4%，每股 EV 為 67.1 元，遠高於三商美邦人壽股價。此外，總經理張鎮坤表示，對於 20% 股權私募案以引進策略性投資人持開放性態度。

三商壽財務長陳宏昇表示，因著重於穩定提升經常性收益，故未在本季大量實現資本利得，然受到新台幣兌美元升值、匯損衝擊，今年第 1 季稅後虧損 8.8 億元，但相較於去年同期稅後虧損 13 億元，仍年增 30.8%，第 1 季每股稅後 (EPS) 為虧損 0.46 元。

陳宏昇表示，受到匯損影響，今年第一季匯兌虧損 38 億元，比去年同期匯兌虧損 26 億元還重，因此也拖累整體投資收益率比起去年同期的 2.6%，下滑到 2.48%。

公布 2017 年底隱含價值 (EV) 為 1288.7 億元，較前年底的 1258.0 億元、增加 30.7 億元，年增 2.4%，而因為三商壽去年底現金增資，股本增加，也導致每股 EV 由前年的 75.5 元下滑到去年的 67.1 元。

陳宏昇表示，隱含價值得變動主要來自新契約價值的貢獻，但受到市場因素及經濟環境上變動的影響，致使新契約價值被吃掉 12.5%，也讓去年底的隱含價值僅微幅成長。

若以三商壽今天股價收盤價 16.4 元計算，股價占每股 EV 僅占 24.4%，每股 EV 遠高於股價。至於會不會覺得公司價值被低估？總經理張鎮坤表示，不評論股價。

此外，保險業前幾大公司都隸屬於金控下，三商壽是否思考過入金控？張鎮坤表示，沒必要跟金控比，三商美邦人壽就是穩健自身的商品線、業務員部隊的成長，以強化財務結構，提升投資績效為策略重點就好。

而三商壽曾由股東會授權約 20% 股權私募案，希望引進策略投資人，對此，張鎮坤則表示持開放態度。

三商壽將配發 1.57 元股票股利，股票殖利率達 9.5%。

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