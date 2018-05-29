國發會：Gogoro最有可能成為首家獨角獸

（中央社記者潘姿羽台北29日電）看好國內電動機車大廠睿能創意（Gogoro），國發會副主委邱俊榮直指，Gogoro是第1家最有可能成為獨角獸的新創事業，希望未來能成功以產品帶系統的模式布局海外。

獨角獸泛指成立10年內、尚未上市，且市值約10億美元以上的新創事業；行政院今年端出「優化新創事業投資環境行動方案」，除了建構更友善的新創發展環境，更訂下2年內孕育出1家獨角獸，6年內培育出至少3家獨角獸的目標。

邱俊榮表示，據了解，台灣已有3、4家具有潛力成為獨角獸的新創事業，而Gogoro確實是非常有機會成為全台第1家獨角獸的新創事業。