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中央社

國發會：Gogoro最有可能成為首家獨角獸

中央社2018/05/29 15:28
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘姿羽台北29日電）看好國內電動機車大廠睿能創意（Gogoro），國發會副主委邱俊榮直指，Gogoro是第1家最有可能成為獨角獸的新創事業，希望未來能成功以產品帶系統的模式布局海外。

獨角獸泛指成立10年內、尚未上市，且市值約10億美元以上的新創事業；行政院今年端出「優化新創事業投資環境行動方案」，除了建構更友善的新創發展環境，更訂下2年內孕育出1家獨角獸，6年內培育出至少3家獨角獸的目標。

邱俊榮表示，據了解，台灣已有3、4家具有潛力成為獨角獸的新創事業，而Gogoro確實是非常有機會成為全台第1家獨角獸的新創事業。

談起看好Gogoro前景的原因，邱俊榮說明，Gogoro不僅只是做電動機車，核心技術是充換電系統，也就是政府一直鼓勵的「產品帶服務」、「產品帶系統」的模式，如果成功發展起來，甚至有機會前往東南亞國家布局。

邱俊榮表示，雖看好Gogoro可望成為全台第1家獨角獸，但因這些有潛力成為獨角獸的新創事業相對成熟，政府不會特別針對個案做輔導，目前方向還是以建構友善新創環境為優先，當然若潛力新創事業有需求，政府樂意予以協助。

政府推動的優化新創事業投資環境行動方案，策略方向涵蓋充裕新創早期資金、協助法規調適、提供多元出場管道以及協助進軍國際市場等；邱俊榮說明，政府目標不只是扶植獨角獸，更希望讓新創事業遍地開花，並逐步成長茁壯，不論成為獨角獸、或是上市櫃，都是政府鼓勵的方向。（編輯：林沂鋒）1070529

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