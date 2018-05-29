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中央社

王品股東會30日登場 股價一年腰斬剩百元

中央社2018/05/29 15:24
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北29日電）王品將在明天召開股東會，今天盤中股價跌破百元關卡，創上市以來新低，終場雖守住百元，但和去年股東會相比，股價幾乎腰斬，經營團隊明天恐第一線面對小股東的埋怨。

王品歷經一連串營運調整，蛻變「精壯」體質，去年稅後淨利新台幣4.63億元，年增43.1%，每股稅後盈餘(EPS)6.01元，寫下3年來新高，但今年首季獲利不如預期，加上第2季接連祭出優惠促銷，影響市場對後續獲利信心，王品股價近期連翻下跌，陷入百元關卡保衛戰。

王品今天盤中一度跌破百元關卡，低至99.7元，終場收在100元，跌幅2.44%，成交量約500張，雖力守百元關卡，但股價和去年6月舉辦股東會時，約在200元左右的水準相比，近乎腰斬。

觀察外資動態，外資近13個交易日連日賣超王品，從5月10日至28日，賣超王品逾1400張，持股比例也從19.38%下降至18.03%。

王品董事長陳正輝在年報的致股東報告書上指出，市場競爭頗具激烈，汰舊換新速度變快，「改變」是當下餐飲業必須要做的事；面臨的是一個成熟的市場，高成長不復存在，各家業者必須展現自有產品特色，強化餐點差異性。

陳正輝同時表示，感謝股東對公司的信任與支持，讓王品能不斷檢討、改進、再進步。

王品2018年首季合併營收新台幣40.8億元，季增6.16%、年減0.37%，毛利率46.88%，營益率5.68%，歸屬業主稅後淨利0.77億元，季增25.42%，但年減40.72%，每股盈餘1元，雖優於去年第4季0.8元，但低於去年同期1.7元。

王品第2季針對25週年、5月母親節檔期，6月謝師宴推出一連串優惠，法人指出，雖然促銷活動可貢獻營收成長，但也擔憂，促銷恐不利獲利表現。

王品指出，去年首季到今年首季連續5個季度，台灣事業群的淨利率(Net Income Margin)平均維持在4.4%左右的水準，不遜於同業。

此外，面對3月、4月餐飲傳統淡季，王品表示，台灣事業群投資「品牌力」，喚回老客人也吸引新客人到王品旗下18個品牌用餐，淡季不淡、逆勢增長。同時5月至今，台灣「同店銷售指數(SSS)」呈現正增長。（編輯：楊凱翔）1070529

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