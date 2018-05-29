女童遭虐死 網友辦追思音樂會盼一路好走

（中央社記者吳哲豪彰化29日電）「小妹妹一路好走」，彰化縣一名5歲林姓女童遭虐死，有熱心網友今天幫小妹妹辦追思會，數十人到場幫忙點蠟燭、獻上鮮花，祝福小妹妹一路好走，也希望類似事件不再發生。

彰化縣田尾鄉一名5歲的林姓女童由阿姨和姨丈照顧，但林姓女童5月23日因頭蓋骨破裂、顱內出血，送醫急救，但仍因傷重不治，檢警獲報訊問林姓女童的阿姨和姨丈，女童的姨丈楊男遭檢方依涉犯殺人等罪聲請羈押獲准。

女童被虐死的消息在網路上傳開，有網友號召民眾今天下午在彰化市立殯儀館舉辦追思會，希望小妹妹一路好走，網友們自己準備鮮花，也在會場點蠟燭排成心形，同時設立留言板讓來到會場的民眾寫下祝福的話。