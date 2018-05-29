宏達電推人工智慧平台 加速AI應用

宏達電今天宣布，旗下健康醫療事業部DeepQ將於明天的NVIDIA GPU技術大會上發表人工智慧平台 DeepQAI platform，為布署人工智慧（AI）所遇到的瓶頸提出快速、簡易且有效率解決方案，藉以催生更多AI應用創新。

宏達電董事長王雪紅日前提出VIVE Reality的概念，是虛擬實境(VR)、擴增實境(AR)、5G和人工智慧(AI)的總和，科技與人性的融合將釋放人類無窮想像力；宏達電也持續朝向建構VR、AR、AI和5G的新生態，加速實現Vive Reality的願景。

宏達電說明，DeepQ AI platform內建多種AI模型、全自動的參數調整，以及配合簡易的使用者介面，可大幅降低學習門檻與AI訓練模型的成本，有別於市面上現有的AI訓練平台和服務，DeepQ AI platform的使用者不須撰寫和設計深度學習程式，即可將已標註資料迅速地轉化成可布署的AI。

HTC健康醫療事業部總經理張智威表示，AI模型開發包含模型訓練環境建置與調校、深度學習模型設計、參數最佳化及模型佈署等多項細節。透過DeepQ AIplatform，不僅能讓一般使用者及企業用戶輕易使用。對於具AI相關專業知識及經驗的開發者，更能有效降低人力及時間成本。

以汽車駕駛來類比，人工智慧就像是一台複雜的手排方程式賽車，需要精通機械運作且技巧純熟的駕駛才能夠順利地操作，而DeepQ AI platform就如同一台自排跑車，透過微電腦控制的變速箱分擔駕駛的工作，讓一般使用者只須稍作學習便能輕易地操控馳騁。

宏達電指出，此次發表的人工智慧平台 DeepQ AIplatform針對客戶需求，將分別推出支援NVIDIA DGX單機版本以及雲端按時計費版本。（編輯：李信寬）1070529