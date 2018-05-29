NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈史博威回歸　5局壓制悍將暫領先陽岱鋼對決老東家　巨人苦吞5連敗什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
中央社

宏達電推人工智慧平台 加速AI應用

中央社2018/05/29 15:31
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者江明晏台北29日電）宏達電今天宣布，旗下健康醫療事業部DeepQ將發表人工智慧平台 DeepQ AIplatform，催生更多AI應用創新，舉例來說，該平台如同自排跑車，使用者稍作學習便能輕易操控馳騁。

宏達電董事長王雪紅日前提出VIVE Reality的概念，是虛擬實境(VR)、擴增實境(AR)、5G和人工智慧(AI)的總和，科技與人性的融合將釋放人類無窮想像力；宏達電也持續朝向建構VR、AR、AI和5G的新生態，加速實現Vive Reality的願景。

宏達電今天宣布，旗下健康醫療事業部DeepQ將於明天的NVIDIA GPU技術大會上發表人工智慧平台 DeepQAI platform，為布署人工智慧（AI）所遇到的瓶頸提出快速、簡易且有效率解決方案，藉以催生更多AI應用創新。

宏達電說明，DeepQ AI platform內建多種AI模型、全自動的參數調整，以及配合簡易的使用者介面，可大幅降低學習門檻與AI訓練模型的成本，有別於市面上現有的AI訓練平台和服務，DeepQ AI platform的使用者不須撰寫和設計深度學習程式，即可將已標註資料迅速地轉化成可布署的AI。

HTC健康醫療事業部總經理張智威表示，AI模型開發包含模型訓練環境建置與調校、深度學習模型設計、參數最佳化及模型佈署等多項細節。透過DeepQ AIplatform，不僅能讓一般使用者及企業用戶輕易使用。對於具AI相關專業知識及經驗的開發者，更能有效降低人力及時間成本。

以汽車駕駛來類比，人工智慧就像是一台複雜的手排方程式賽車，需要精通機械運作且技巧純熟的駕駛才能夠順利地操作，而DeepQ AI platform就如同一台自排跑車，透過微電腦控制的變速箱分擔駕駛的工作，讓一般使用者只須稍作學習便能輕易地操控馳騁。

宏達電指出，此次發表的人工智慧平台 DeepQ AIplatform針對客戶需求，將分別推出支援NVIDIA DGX單機版本以及雲端按時計費版本。（編輯：李信寬）1070529

防恐怖情人 慢慢疏遠分手別...無法賺取一分錢 大馬確定...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan