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中央社

無法賺取一分錢 大馬確定終止隆新高鐵計畫

中央社2018/05/29 15:32
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者黃自強新加坡29日專電）全長約350公里、可大幅縮減新加坡與吉隆坡通勤時間的隆新高鐵計畫，大馬政府決定喊卡，首相馬哈地強調，這項總值達馬幣1100億元的高鐵計畫，卻無法讓大馬賺取一分錢。

新加坡與馬來西亞於2016年7月簽署諒解備忘錄，同年12月13日在吉隆坡簽署馬星高鐵（新加坡稱為「新隆高鐵」、馬來西亞稱「隆新高鐵」）雙邊協定。這段連通新加坡與吉隆坡的高速鐵路預計2019年上半年動工，2026年通車啟用，往返最快90分鐘。

新加坡位於馬來半島最南端，從新加坡赴吉隆坡或再轉赴檳城、怡保等城市，搭機、開車或利用長途巴士雖是最佳選擇，仍需耗費大量時間成本。如果新山關卡大排長龍，更讓大多數在新加坡工作的大馬勞工假日回鄉路迢迢。

隆新高鐵計畫規劃設8個車站，包括吉隆坡的馬來西亞城、布特拉再也、森美蘭州的芙蓉、麻六甲州的愛極樂、柔佛州的麻坡、峇株巴轄、依斯干達公主城，以及新加坡裕廊東。

隆新高鐵計畫如果落實，從異鄉遊子、星國人士前進大馬商務、旅遊的交通動線觀察，無異是一大亮點，除了通勤成本大幅降低，也有利雙邊經貿交流。

目前從新加坡駕車赴吉隆坡約需4小時，長途巴士約6小時，改搭飛機需接近1小時。高鐵則為90分鐘。

這項由前首相納吉（Najib Razak）執政時代與新加坡簽訂的協定，卻隨新政府上台將劃上休止符。首相馬哈地（Mahathir Mohamad）急欲整頓大馬困頓的財政狀況是其中的關鍵原因。

馬哈地以隆新高鐵為例，說明大馬必須放棄一些不必要計畫，這項耗資1100億元（約新台幣8273億元），大馬卻一無所獲。這項計畫必須終止，這也是最終的決定。

馬哈地指出，終止隆新高鐵已是最後的決定，但大馬與新加坡仍有合約，「這需要時間」。

大馬媒體報導認為，隆新高鐵雖可縮小兩地通勤時間，卻耗資甚鉅，大馬無法從中受惠。

大馬政府確定要終止隆新高鐵計畫，可能要面臨高達馬幣5億元（約新台幣37億6045萬元）賠償金。新加坡交通部迄今尚未接獲大馬要求終止雙方合作項目的正式通知。

記者在今年5月9日大馬大選前後，實際走訪最靠近新加坡的柔佛州新山地區。隆新高鐵興建與否，不僅是選戰期間爭議焦點，更是茶餘飯後討論話題，大馬人民可能會憂心這項看似美好的高鐵計畫，是否會衍生出更多的貪腐弊端。

另外，抱持反對意見的人也不在少數，吉隆坡有第一線的新聞工作者，從採訪多場高鐵論壇為例，說明星馬兩國真有意願共同做好隆新高鐵，「取消真的很可惜」。

根據熟悉吉隆坡交通發展人士分析，擬議中的吉隆坡馬來西亞城站，周邊區域堪稱吉隆坡歷史悠久的綠地，也是位處市中心的真正黃金地段。

他指出，站址附近除了部分屬於政府用地，絕大部分是來自廣東及福建的華人墓地，一旦興建高鐵勢必對華人墓地遷移造成不利影響。大馬歷屆政府均對這塊土地有高度興趣，但這是多數華人後代不願見到的結果。

去除財政困頓、交通動線與文化等有關的可能因素，大馬政府目前積極革新，想擺脫昔日貪腐形象，檢討與其他國家簽署的協定，可能也是藉以提高國家地位，重新掌握談判籌碼的最佳時機。

大馬與新加坡簽署的隆新高鐵協定，雖然是新政府檢討前朝政府的多項大型計畫項目之一，大馬目前也與中國方面接觸，針對造價高達馬幣550億元（約新台幣4136億5002萬元）的東海岸鐵路計畫展開談判。

馬哈地昔日曾擔任大馬首相長達22年，他今年大選再度披掛上陣，與在野勢力合組「希望聯盟」，一舉扳倒由納吉領軍、執政多年的國民陣線，贏得政權。

大馬人民對馬哈地重掌政權有高度期待，希望他帶領大馬走出困頓，再創新局，老謀深算的馬哈地重新檢討前朝與外國政府簽署的協定，隆新高鐵只是其中一例，但是否藉此爭取更多與外國政府的合作籌碼，有待觀察。（編輯：陳俊碩）1070529

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