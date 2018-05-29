防恐怖情人 慢慢疏遠分手別激怒對方

世新大學愛情教育與研究中心主任詹昭能今天受訪時表示，一般恐怖情殺案，多是因為人格不成熟，甚至人格異常，而人格問題就像個性一樣，要改並不容易，而且需要相處一段時間才會瞭解，因此談戀愛「知己知彼」很重要，他也常提醒學生談戀愛要慢慢來，不要求速成。

新北市板橋區日前發生分屍命案，警方調查朱姓男子疑用開山刀將黃姓女友殺害後分屍，朱男之後也被發現在新莊畏罪自殺上吊身亡，台北市也傳出一名邱姓女子昨晚遭前男友持刀刺殺。

詹昭能指出，交往前應該多花些時間去觀察對方，不要一下子就投入全部感情，因為剛開始大家都會端出最好的那一面，但有暴力傾向或攻擊性人格特質的人，可能要等相處久了才會慢慢顯露出來，而過去若有暴力行為，以後也可能重複發生。

如發現對方不對勁，詹昭能提醒，不要抱著一下子就要處理掉的想法，就算分手也得慢慢來，靠決心慢慢疏遠，畢竟兩人交往一段時間，要斷掉感情也需要時間，如果一方突然要分手，另一方常會不願意放手，這時候很容易就激怒對方。

詹昭能表示，當其中一方想和恐怖情人分手時，通常都是已經有危機出現，這時候分手要有策略，千萬不要單獨面對，而是要找家人朋友協助，也可以找保護令等政府資源支援，最好能尋求專業諮詢意見，因為這些問題不是一個人就能處理的。

詹昭能也提到，有攻擊傾向的人，不會隱藏太久，在相處過程中可以多注意對方的言行舉止，也可以多和對方的親朋好友互動，因為和熟悉的人在一起容易露出本性，可以藉此看出一些端倪，而大家在交往前不要只看外表、經濟條件，對方的人格特質也是觀察重點。（編輯：陳怡璇／黃于）1070529