〈裕隆集團法說〉高油價恐難賣車？突破這個價位才是關

汽車大廠裕隆 (2201-TW) 今 (29) 日召開法說會，針對近期高油價的走勢，總經理姚振認為，根據過往經驗，在國際油價每桶尚未破 100 美元前，不至於衝擊購車意願太多，今年車市比較大的不確定因素反而是選舉，但並未下修全年車市預估。

儘管近期處在高油價的狀態，但姚振祥認為，影響車市較大的不確定因素在選舉，選舉一向會衝擊買氣，因此，過往下半年是車市旺季，但今年可能較偏向持平看待。

至於納智捷品牌本身，姚振祥說明，在台灣車市若能達 1.5 萬台銷售就接近損平，要獲利仍需衝至 2 萬台才會穩賺。