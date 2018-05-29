腸病毒疫情升溫9例重症 近3年同期新高

（中央社記者陳偉婷台北29日電）疾管署今天宣布，腸病毒本週會進入流行期，上週也新增2名幼童染腸病毒重症，目前已累計9例重症，近3年同期新高。上週因腸病毒就診人次也近萬人，比去年同期增近1倍。

腸病毒疫情持續升溫，衛生福利部疾病管制署防疫醫師吳佩圜下午在疫情週報表示，上週新增2名腸病毒重症個案，分別為中部1歲男童與2歲女童。

1歲男童5月初曾因手長水泡、嘴破就醫住院，出院當晚又因發燒、腹瀉症狀再次住院，後續出現左下肢無力，經檢驗審查確認為克沙奇病毒A16型感染併發重症；2歲女童5月上旬咳嗽、食慾下降、發燒等情形多次就醫，5月中旬因出現腹瀉、嘔吐、肌抽躍、嗜睡及左側肢體無力偏癱等症狀就醫，經檢驗審查確認為克沙奇病毒B3型感染併發重症。