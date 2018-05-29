腸病毒疫情升溫9例重症 近3年同期新高

（中央社記者陳偉婷台北29日電）疾管署今天宣布，腸病毒本週會進入流行期，上週也新增2名幼童染腸病毒重症，目前已累計9例重症，近3年同期新高。上週因腸病毒就診人次也近萬人，比去年同期增近1倍。
腸病毒疫情持續升溫，衛生福利部疾病管制署防疫醫師吳佩圜下午在疫情週報表示，上週新增2名腸病毒重症個案，分別為中部1歲男童與2歲女童。
1歲男童5月初曾因手長水泡、嘴破就醫住院，出院當晚又因發燒、腹瀉症狀再次住院，後續出現左下肢無力，經檢驗審查確認為克沙奇病毒A16型感染併發重症；2歲女童5月上旬咳嗽、食慾下降、發燒等情形多次就醫，5月中旬因出現腹瀉、嘔吐、肌抽躍、嗜睡及左側肢體無力偏癱等症狀就醫，經檢驗審查確認為克沙奇病毒B3型感染併發重症。
疾管署疫情中心主任劉定萍表示，根據統計，國內上週腸病毒健保門急診就診人次共9815，較前一週上升22.1%，即將達到流行閾值（1萬1000人次）。
今年累計9例腸病毒併發重症病例，高於去年同期（2例）及前年同期（8例）。重症確定病例感染型別多樣，其中克沙奇B1型及腸病毒71型各2例，克沙奇A4型、克沙奇A16型、克沙奇B2型、克沙奇B3型及伊科病毒11型各1例。
劉定萍說，近4週社區腸病毒檢出型別以克沙奇A型為多，但近3週伊科病毒陽性數增加，社區也持續有腸病毒71型病毒活動。
疾管署副署長羅一鈞表示，腸病毒疫情在本週就會進入流行期，今年腸病毒疫情來得較晚，但若跟去年同期相比，上週門急診人數9815人次比去年的5049人次增加近1倍。
吳佩圜表示，克沙奇A型是社區中最容易被分離出的型別，B3型則是不管對嬰兒或幼兒都很容易造成重症。提醒家長應格外注意，若家中孩子染腸病毒，要小心嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍、嘔吐等重症徵兆，要儘速就醫。（編輯：劉政權）1070529