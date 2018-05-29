NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈史博威回歸　5局壓制悍將暫領先陽岱鋼對決老東家　巨人苦吞5連敗什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
中央社

腸病毒疫情升溫9例重症 近3年同期新高

中央社2018/05/29 15:33
中央社 健康 / NOWnews
中央社 健康 / NOWnews

（中央社記者陳偉婷台北29日電）疾管署今天宣布，腸病毒本週會進入流行期，上週也新增2名幼童染腸病毒重症，目前已累計9例重症，近3年同期新高。上週因腸病毒就診人次也近萬人，比去年同期增近1倍。

腸病毒疫情持續升溫，衛生福利部疾病管制署防疫醫師吳佩圜下午在疫情週報表示，上週新增2名腸病毒重症個案，分別為中部1歲男童與2歲女童。

1歲男童5月初曾因手長水泡、嘴破就醫住院，出院當晚又因發燒、腹瀉症狀再次住院，後續出現左下肢無力，經檢驗審查確認為克沙奇病毒A16型感染併發重症；2歲女童5月上旬咳嗽、食慾下降、發燒等情形多次就醫，5月中旬因出現腹瀉、嘔吐、肌抽躍、嗜睡及左側肢體無力偏癱等症狀就醫，經檢驗審查確認為克沙奇病毒B3型感染併發重症。

疾管署疫情中心主任劉定萍表示，根據統計，國內上週腸病毒健保門急診就診人次共9815，較前一週上升22.1%，即將達到流行閾值（1萬1000人次）。

今年累計9例腸病毒併發重症病例，高於去年同期（2例）及前年同期（8例）。重症確定病例感染型別多樣，其中克沙奇B1型及腸病毒71型各2例，克沙奇A4型、克沙奇A16型、克沙奇B2型、克沙奇B3型及伊科病毒11型各1例。

劉定萍說，近4週社區腸病毒檢出型別以克沙奇A型為多，但近3週伊科病毒陽性數增加，社區也持續有腸病毒71型病毒活動。

疾管署副署長羅一鈞表示，腸病毒疫情在本週就會進入流行期，今年腸病毒疫情來得較晚，但若跟去年同期相比，上週門急診人數9815人次比去年的5049人次增加近1倍。

吳佩圜表示，克沙奇A型是社區中最容易被分離出的型別，B3型則是不管對嬰兒或幼兒都很容易造成重症。提醒家長應格外注意，若家中孩子染腸病毒，要小心嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍、嘔吐等重症徵兆，要儘速就醫。（編輯：劉政權）1070529

無法賺取一分錢 大馬確定...直播主遭刺身亡 兇嫌送北檢...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan