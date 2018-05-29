牧德Q1三指標創高 Q2出貨仍以軟硬板檢驗設備為主

AOI 設備廠牧德科技 (3563-TW) 第 1 季財報營收 5.66 億元、稅後純益 2.01 億元，每股純益 4.72 元，都同步改寫歷史新高。牧德總經理陳復生今 (29) 日在股東會後指出，牧德在第 2 季的出貨組合出貨仍以軟硬板檢驗設備為主，營收仍然樂觀。

陳復生也強調，牧德在第 3 季的半導體相關設備將展開大量出貨及交機，也將帶動成長的動能。

牧德今天召開股東會，會中並通過去年股利配發每股 10 元的現金股利，為 PCB 族群的股利王。同時，牧德的 10 元現金股利訂 6 月 27 日除息交易。