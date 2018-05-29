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中央社

Nissan四門Tiida功成身退 Teana將改

中央社2018/05/29 15:40
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北29日電）裕隆日產今天召開法人說明會，總經理李振成表示，四門Tiida及大型房車Teana已在今年停產，其中，Teana將改進口，明年並將引進四門房車Altima。

四門Tiida以售價不到新台幣50萬元主打年輕小資族市場，不過近期月銷量降至200台以下，至於Teana銷量更少，李振成說，Tiida功成身退，至於Teana則需補足大型房車的市場空缺，未來將改進口的方式持續供應；今年初在紐約車展發表搭載可變壓縮比引擎的重點房車Altima及全球熱銷的電動車Leaf，裕日車也將在明年引進台灣市場。

裕日車今年第1季合併營收83.58億元、稅後純益11.11億元、每股稅後純益(EPS)3.7元；李振成說，目前Nissan進口車款僅Juke、370Z及GT-R，未來將尋找具利基的車款採進口方式引進台灣。

裕日車去年賣出4.26萬台，李振成說，今年目標上看4.4萬台，不過由於新車大多在下半年才會發表，預估下半年營收才會有明顯的成長力道；至於今年第1季受到匯率侵蝕獲利，未來除非日幣大幅升值，對裕日車後續獲利影響有限。

李振成說，提供更安全的車款是趨勢，過去沒有安全氣囊也能賣，後來隨法規及車主需求，氣囊從2顆、4顆增加到6顆，車廠沒有跟上市場需求，將會直接反映在銷售量上，不過車廠無法無止盡吸收增加安全配備及環保設備的成本，未來買車的入門價恐怕愈來愈高。（編輯：鄭雪文）1070529

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