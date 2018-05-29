貿協7月辦亞洲智慧城市展 各國買主釋商機

貿協今天透過新聞稿指出，目前已有多個國家買主將參展，並釋出多項智慧城市採購商機，其中，首次來台的杜拜買主將採購水電節能產品、智慧LED照明解決方案、智慧建築工程顧問服務、太陽能屋頂系統、智慧路燈及交通號誌等智慧城市建置項目；巴西買主，有意採購智慧交通號誌辨識器解決方案及相關控制器等產品及服務。

中華民國對外貿易發展協會7月26日至28日將在台中國際展覽館舉辦亞洲智慧城市展暨論壇（SMART ASIATaiwan Expo & Forum），並於展期間安排參展廠商與買主進行一對一採購洽談會。

貿協表示，參展商方面，歐洲在台商務協會也會組團參展，展現歐洲企業對全球能源效率與低碳的關懷，包括德商艾納康的風力發電解決方案、全球知名電動車廠特斯拉（TESLA）、以及德商重工業廠Thyssenkrupp。

台灣廠商部分，則有晉宏的醫療用軟體、伸波通訊的資通訊設備、睿橋資訊的感測器及網通產品、銓盈的運輸產品整合服務、舜元貿易的建築工程服務及智慧家庭解決方案、寶麗明的監控設備、松誼科技及易儀科技的溫度控制器及感測器、以及勝泰國際的到宅沐浴車等。

貿協指出，展覽期間同時會舉辦產業論壇，針對數位經濟、智慧製造、智慧運輸、智慧建築、智慧長照醫療、及智慧能源等議題進行探討。（編輯：趙蔚蘭）1070529