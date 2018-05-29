菲律賓外長：中國逾越南海紅線就宣戰

綜合菲律賓每日詢問報（Philippine DailyInquirer）、美國之音29日報導，凱耶塔諾說，馬尼拉向北京設置的第一道紅線，是中國不能在帕納塔格礁（Panatag Shoal）上修建任何設施。

聚焦南海問題的香格里拉對話會，6月1至3日將在新加坡舉行。面對國內輿論抨擊杜特蒂政府對中國在南海軍事部署的立場軟弱，凱耶塔諾昨天發表措辭強硬談話回應。

（中央社台北29日電）菲律賓外交部長凱耶塔諾（AlanPeter Cayetano）昨天表示，杜特蒂（RodrigoDuterte）總統已經針對南海問題劃出了紅線，如果北京逾越，菲律賓就會宣戰。

中國稱帕納塔格礁為黃岩島，在與菲律賓長期爭執後，中國於2012年完全控制了這一島礁和周邊海域，還不准菲律賓漁民前往他們世代祖先在那裡捕魚的漁場。

2016年7月，海牙國際法庭判定中國這一行為違反了聯合國海洋法公約，但中國拒不承認。

凱耶塔諾說，第二道紅線是中國或其他任何國家不能在西菲律賓海單獨開發石油或其他自然資源。西菲律賓海是菲律賓主張的南海200海里專屬經濟水域。

凱耶塔諾強調，菲國政府決定保持沈默並不意味沒有做任何事情來對付中國和捍衛國家領土和主權。他說，杜特蒂本人曾向中國國家主席習近平強調，「西菲律賓海是我們的，我們要開始在南海挖石油和天然氣。」

凱耶塔諾還強調，如果在杜特蒂政府任內，菲律賓在西菲律賓海損失任何一塊領土，他就辭職。

菲律賓近日重新向傳統盟友美國靠近，22日宣布參加美軍在夏威夷主辦的「2018環太平洋軍事演習」，這是菲律賓首度參加這項軍演。而中國卻在翌日被美國以「對南海進行軍事化作出的初步反應」為由拒之門外，形成強烈對比。

美國華盛頓智庫亞洲海事透明倡議組織（AMTI）上周發表報告稱，菲律賓重新啟動了斯普拉特利群島（Spratly Islands）第二大自然島帕加薩島（Pagasa）上的機場跑道翻修工程。

中國稱斯普拉特利群島為南沙群島，並宣稱帕加薩島為中國擁有主權的中業島。

凱耶塔諾昨天還向中國放話，菲律賓士兵在運送物資與修建帕加薩島跑道時，「不應受到騷擾」。（編輯：楊昇儒/朱建陵）1070529