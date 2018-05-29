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糞便變良藥　孝孫捐糞救阿嬤成佳話

記者林重鎣／台中報導2018/05/29 16:42
▲亞洲大學附屬醫院肝膽腸胃科主治醫師江承源表示，多數的「偽膜性腸炎」都能藉由使用口服抗生素治療改善，嚴重時也可輔以針劑抗生素。（圖／林重鎣攝 , 2018.5.29)
▲亞洲大學附屬醫院肝膽腸胃科主治醫師江承源表示，多數的「偽膜性腸炎」都能藉由使用口服抗生素治療改善，嚴重時也可輔以針劑抗生素。（圖／林重鎣攝 , 2018.5.29)

85歲施奶奶因中風臥床後反覆泌尿道感染，過去幾個月流轉於養護中心和醫院間，數次住院接受抗生素治療，引發「偽膜性腸炎」，造成嚴重腹脹、腹瀉、發燒及水腫等症狀，為維持腸道好壞菌落平衡，醫療團隊決定將孫子的糞便淬取純化後，將好菌移植進腸道，果然達到預期效果，讓阿嬤重展笑靨順利出院。

亞洲大學附屬醫院肝膽腸胃科主治醫師江承源表示，多數的「偽膜性腸炎」都能藉由使用口服抗生素治療改善，嚴重時也可輔以針劑抗生素，但因患者抵抗力差、感染太過嚴重，經過口服及合併針劑抗生素治療數周，效果仍不佳，令家屬十分苦惱。

江承源遂與家屬討論糞便移植治療方案，說明「以菌治菌」的作法，起初家屬猶疑不定，怕自己「帶賽」，造成奶奶狀況更加惡化，但為了奶奶的健康，決定放手一搏，經糞便篩檢選出合適的孫子輩捐贈者後，採集其糞便純化，並以內視鏡方式移植進奶奶的腸道。

江承源指出，術後隔天患者腹瀉、腹脹的情形便迅速改善，水腫狀況也逐漸恢復，後續營養也能順利補充，一周後經追蹤大腸鏡及糞便培養皆有改善，確認患者身體狀況一切穩定，便順利出院。

江承源表示，人體腸道正常狀況下，會存在上千種好壞細菌維持平衡狀態，但當接受抗生素治療後，常將腸道內好菌、壞菌一併殲滅，一旦有抗藥性強的「困難梭狀桿菌」沒有被殺死，就容易快速滋生占據腸道，導致腸道感染，故透過糞便移植（即腸道微生物移植），將健康捐贈者的糞便細菌移植到患者身上，讓正常菌落移居到患者腸道，便有助於恢復腸道菌落的平衡，達到治療的效果。

不過，江承源強調，糞便移植前需先挑選健康捐贈者，檢查無傳染性疾病後，再採集捐贈者糞便，以生理食鹽水淬取過濾，藉由大腸鏡或胃鏡輔助將糞便灌入腸道，以改變腸道菌落平衡緩解病情，數日即能大幅見效，不過因心理因素的關係，多數人接受度不高，目前仍是放在一線治療無效時，才會考慮使用。

醫生提醒，雖然有的研究發現糞便移植對治療失智、糖尿病、高血脂、肥胖等疾病也有相當成效，但因目前國內醫界對糞便移植尚在討論是否納入常規治療，故若要將糞便移植用於其他用途，建議民眾應諮詢專科醫師意見。

 

關鍵字糞便腹脹抗生素肝膽腸胃
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