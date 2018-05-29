外傳吳茂昆「被請辭」　行政院否認

教育部長吳茂昆閃電請辭，外傳是行政院長賴清德主動出手，要求吳提出辭呈，對此，行政院今（29）日回應，吳茂昆是自行請辭，絕非外傳的「被請辭」，盼外界勿自行猜測。

據了解，吳茂昆上周五確實有向行政院祕書長卓榮泰表達要向院長提出請辭，但何時向賴清德表達辭意？仍有待賴清德說明；教育部人員也說，事前完全不知部長要請辭，部長今天也照常上班，「看到新聞才知道部長請辭了」。

吳茂昆辭職聲明指出，他接下教育部長後，特定媒體即開始撲天蓋地且用不實的指控抹黑他，在野黨也極盡能事的羞辱他，對他人格造成嚴重汚蔑與羞辱；這些不實指控，已造成教育部同仁工作上不必要的困擾與負擔，更使行政院團隊受到傷害，幾經思量，絕對以最高的道德標準，向賴清德請辭獲准。