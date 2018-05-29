不再受限焦點視力　全焦段讓你遠中近一次看清

資深眼科醫師陳逸川指出，過去，白內障是老年人常見的問題，但現在除了老化，高度近視、紫外線、糖尿病、頻繁使用類固醇、外力傷害和先天性都可能是發生原因。若只是靠藥物治療，僅能夠延緩病情無法根治，而手術是目前最有效的治療方式，其中又以置換人工水晶體為主要的治療途徑。

不久前曾有個案例，一名婦女平常熱愛登山健行，但近幾年卻常感到視線模糊不清，原以為只是眼睛疲勞不加理會，直到有次登山下坡時，因看不清階梯差點踩空，才驚覺事態嚴重，就診後發現自己除了老花、遠視外，居然還有白內障，嚇得她不敢再輕忽。

目前白內障手術的人工水晶體可分為球面、非球面、單焦點、多焦點、有無過濾藍光及矯正散光等功能，雖然選擇多元，但單焦點、多焦點人工水晶體，都是「點」的概念，看物距離須位在特定的屈光焦點上，視物才會清楚。陳逸川強調，若是太遠、太近，都會出現視力模糊現象。舉例像是單焦點人工水晶體，雖能提供良好的看遠視力，但看近時就必需配戴老花眼鏡；而適合近距離閱讀的多焦點人工水晶體，雖然能看遠、看近，但中距離（如看電腦、炒菜）的視力卻模糊，且還會影響夜間視力。

人工水晶體中，最趨近自然眼的醫材，就是全焦段人工水晶體，可讓屈光聚焦形成一段延續而清楚的屈光焦段、非焦點，能同時獲得遠、中、近距離的連續優質視力品質。在任何光線下也都有逼真的視覺，不會有色差，尤其對於夜間開車者來說，幾乎不會產生光暈、眩光等狀況，能縮短病患適應期，並提升視覺滿意度。陳逸川提醒，小於30至40公分以內的視覺清晰度仍會有些吃力，平時若需要更近距離的用眼，建議可再準備一副約100度的老花眼鏡輔助。

至於該如何選擇適合自己的人工水晶體？陳逸川表示，若是願意配戴眼鏡的人，可選擇多焦點鏡片；不習慣者可依經濟考量及生活需求，選擇適合的特殊功能人工水晶體；而活躍於社交活動及有夜間視力需求者，則建議選擇全焦段人工水晶體。

陳逸川分析，白內障目前有逐漸年輕化的趨勢，一般來說，常人的近視度數會在20歲以前，因長時間近距離用眼而增加；但20歲以後，如果度數還在短時間內急增500至2000度，那就有可能是白內障。特別是近視600度以上者，更是罹患白內障的高危險群，建議民眾應養成定期檢查眼睛的習慣，才能及早發現及早治療，遠離白內障的傷害。