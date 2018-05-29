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中央社

聯發科攜台大深耕生物感測 手機60秒量血壓

中央社2018/05/29 15:46
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰台北29日電）手機晶片大廠聯發科進一步與台大和台大醫院合作，透過生物感測晶片與演算法，用智慧型手機60秒就可以量血壓。

聯發科今天發布新聞稿指出，從2011年起攜手台灣大學、台大醫院共同投入一系列醫療電子創新技術研發計畫，持續在醫療領域研發創新。

三方合作近期透過生物感測晶片與演算法，協助消費者長期監測血壓趨勢，即時掌握個人健康狀況，進而提早預警高血壓病況，降低心血管疾病死亡率。

聯發科開發血壓趨勢估測演算法，提出智慧健康解決方案，透過實際超過1萬筆資料的分析顯示，可覆蓋超過8成使用者的適用範圍。

聯發科無線通訊事業群總經理李宗霖表示，聯發科積極推動半導體晶片技術在健康管理應用，期盼藉由此次與台大、台大醫院合作研究，進一步深化智慧型手機、穿戴式裝置的價值，朝向智慧醫療邁進。

展望第2季，聯發科日前預期，第2季智慧手機與平板電腦的行動平台產品銷售可望強勁成長，季出貨量將達9000萬至1億套，將帶動整體季營收達新台幣556億至596億元，季增12%至20%。

法人推估，聯發科5、6月平均單月營收約183億至203億元，與4月業績差距不大。

隨著新產品比重攀高，聯發科行動平台產品毛利率逐步改善，整體毛利率也同步好轉，第2季毛利率將約36.5%至39.5%水準。（編輯：楊凱翔）1070529

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