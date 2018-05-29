500大生命科學公司若缺大數據 逾75%恐洗牌

安永審計服務部營運長涂嘉玲表示，科技公司在生命科學領域迅速崛起，加上消費者期待服務價值的優劣在於業者能否提供可負擔的、具個人化的健康成果以促進自身健康，威脅傳統生命科學公司的經營模式，需要隨之調整。

安永聯合會計師事務所今天最新公布「2018前進生命科學4.0：透過資料導向平台守護價值」報告指出，健康產品已不再是商業價值創造的中心，生命科學公司開始轉變經營模式，專注數據呈現的健康成果。所謂生命科學公司包含製藥廠、醫療器材廠等。

（中央社記者蔡怡杼台北29日電）安永聯合會計師事務所報告指出，全球醫療體系緊縮支出，使得傳統生命科學公司面臨考驗，若無法使用大數據等技術，在2023年，超過75%的財星500大生命科學企業恐重新洗牌。

安永統計，2013年以後由主要科技公司申請的美國醫療專利，僅前三大科技公司就有超過300項健康照護專利，且相關專利數量每兩年可成長近4成。

同時，涂嘉玲也指出，因全球醫療體系的支出緊縮，導致健康藥品及裝置等相關收益日益縮減，顯示生命科學公司在新藥研發與裝置之外，應嘗試開發其他新興領域保持盈利，如透過照護平台呈現更詳細的科學與臨床數據，綜合提供與環境、行為與經濟等有關的建議，將有助企業取得更大商機。

安永表示，目前名列財星500大的生命科學機構若只聚焦新藥與裝置，而不加以發展能提供較為便利和注重消費者資料導向的健康服務的全新商業模型，將有超過75%的企業可能在2023年重新洗牌。

安永分析，生命科學公司要在新的領域取得成功，需要以彈性、平台化的商業模式，讓企業提供讓消費者可負擔的、優化的健康結果，以取得更多元的健康數據資料；另一方面，消費者重視體驗，要求生命科學公司提供更多數據結果。(編輯：陳永昌)1070529