東海大學培植海外精英 助家扶兒翻轉人生

何素秋表示，家扶在台灣推動服務工作已67年，目前幫助34個國家近7萬名海外兒童，從2004年開始，家扶陸續在蒙古、吉爾吉斯、史瓦帝尼、越南、柬埔寨等國建立直接服務據點，這是首次透過海外精英培植計畫」提供獎助學金幫助海外家扶兒來台就學。

東海大學校長王茂駿與家扶基金會執行長何素秋等人，今天一起宣布這項海外培植精英計畫，將由東海大學以5年提供2000萬元給50名家扶基金會扶助的海外優秀學子來台就讀大學，而來自吉爾吉斯的馬愷樂是第一個透過這項培植計畫，將從9月起進入東海大學企管系就讀。

王茂駿指出，東海大學經常從事社區服務工作，馬愷樂因家扶基金會的幫助，去年起到東海大學華文中心學習語言，由於表現優異，學校除鼓勵馬愷樂留下來讀大學，並進一步與家扶合作推動5年海外精英培植計畫，由家扶每年推薦10名海外優秀學子進入東海大學，而東海大學將提供每人1年10萬元獎助學金，預計5年將有50人受惠。

王茂駿表示，這項計畫如果進行順利，未來不排除擴大規模舉辦，這是雙贏策略，海外學子可以到東海大學與本地學生互動，讓學生了解多元文化，提升國際觀，海外學子也能將在台灣所學帶回當地，為自己的家鄉做出貢獻，教育是翻轉年輕人的機會，希望海外弱勢學子也能接受台灣優質高等教育，鼓勵他們勇敢追夢。

已來台學習語言1年的馬愷樂（Kairat）表示，在東海大學學習期間，學習到台灣文化及台灣想法，他覺得台灣人很友善，而且想法及生活很活潑，很感謝東海大學與家扶基金會給他機會，希望以後有更多海外學子受惠。

家扶基金會表示，吉爾吉斯是亞洲排名第7個最貧窮的國家，將近6成人口生活在貧窮狀態中，馬愷樂是吉爾吉斯第一個來台灣就讀大學的青年，父母在當地只靠一間雜貨店的收入扶養3個小孩長大，生活吃緊，根本沒錢送小孩出國就學，馬愷樂因2年前來台參加家扶的活動，而愛上台灣，利用來台學習語言機會努力通過檢定，並面試通過進入東海大學企管系。（編輯：梁君棣）1070529