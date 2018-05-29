北京紅黃藍幼兒園虐童案 遭提起公訴

2017年11月22日，數十名幼兒家長指控北京市朝陽區管莊紅黃藍幼兒園（新天地分園）國際小二班的幼兒遭老師扎針、餵食不明白色藥片，並提供孩子身上多個針眼的照片。

整起事件從發生到起訴，經歷了6個多月。

正義網報導，中國最高人民檢察院今天召開記者會，最高檢未成年人檢察工作辦公室主任鄭新儉作上述表示。他指出，檢察機關還會同主管部門對案發學校進行安全檢查整頓，幫助學校完善安全管理制度。

家長當天並向警方報案，北京警方根據家長反映情況進行調查取證。涉案老師和保育員暫時停職，配合警方調查。

2017年11月28日，北京警方公布朝陽區紅黃藍新天地幼兒園涉嫌傷害兒童事件調查情況。

經公安機關調查，朝陽區紅黃藍新天地幼兒園22歲劉姓女教師因部分兒童不按時睡覺，遂採用縫衣針扎的方式進行「管教」。因涉嫌虐待被看護人罪，劉姓教師遭刑事拘留。

2017年12月29日，北京市朝陽區檢察院經依法審查，以涉嫌虐待被看護人罪批准逮捕對劉姓女教師。（編輯：陳家倫/楊昇儒）1070529