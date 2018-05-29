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中央社

綠：吳茂昆主動辭肯定任內辛苦 藍稱自我解脫

中央社2018/05/29 15:56
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者陳俊華、王承中、范正祥台北29日電）教育部長吳茂昆今天請辭獲准。民進黨團幹事長何欣純肯定吳茂昆任內的辛苦；國民黨團副書記長柯志恩說，不適格的教育部長，主動請辭是對自己解脫。

吳茂昆於4月19日上任後，接連傳出赴美開公司、違法赴陸等爭議，行政院今天證實吳茂昆請辭獲准，任期至今天剛好41天，也是任期最短的教育部長。

民進黨立法院黨團幹事長何欣純受訪表示，黨團肯定吳茂昆這陣子的辛苦，在野黨團對吳茂昆的攻擊，是很大的壓力，畢竟吳茂昆是學術界出身，對政治的氛圍沒預料會受到這麼大的壓力，讓他措手不及，對吳茂昆而言，也是一種折磨。

立法院教育及文化委員會召委、民進黨立委鍾佳濱深表遺憾、同情，他說，最近看到一個可以頂著諾貝爾光環的院士，「相較於神隱的管（中閔）院士，吳茂昆每天要來立法院被無情砲火狂轟」，相信吳茂昆的親友、同事、師生都深感不捨，才會讓吳茂昆選擇離開，「我們也鬆了一口氣」。

鍾佳濱說，台大校長遴選案，本來以為有類似的學院背景，大家討論時可以更超然、客觀，但在野黨仍用黨派立場撻伐，無助於問題的釐清；國立大學校長任命案凸顯社會對國立大學定位的紛擾不斷，需要花費更多時間討論，必要時要修改大學法。至於教育部有許多業務要繼續推動，盼盡快有適當人選接任。

中國國民黨立法院黨團書記長李彥秀下午召開記者會表示，吳茂昆唯一的成就與目的，就是幫民進黨「拔管」，但卻賠上台灣的高等教育、失去校園自主。她請問總統蔡英文、行政院長賴清德，為台大校長遴選案賠上兩個教育部長「值得嗎？」請民進黨政府思考清楚。

李彥秀呼籲儘速讓台大校長當選人管中閔上任才是真正的校園自主。

中國國民黨立法院黨團副書記長柯志恩在臉書上發文表示，一位不適任、不適格的教育部長，主動請辭是對自己解脫，更是體察民意的最好決定。

不過，她也說，賴清德雖做出符合民意的決定，但找吳茂昆遂行「拔管」的政治任務，確實對台灣高教、大學自主和台大發展各層面都造成難以彌補的傷害，賴清德還欠國人一個道歉。

時代力量立法院黨團總召徐永明說，吳茂昆本身爭議不少，因此由吳茂昆處理台大校長遴選爭議，無異是「火上加油」，吳茂昆此時主動請職，也算是一種處理方式，期盼下一任教育部長適才適所，更加重視「體育改革」。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞表示，民進黨政府用了兩名教育部長，用人事來解決爭議，讓吳茂昆只擔任40多天的教育部長就請辭，表示任用草率，不管誰執政，都不應該把國家部會首長的任命當兒戲處理。

他說，任命新的教育部長應捨棄政治性考量，要以專業性來考量。教育部是掌管全國教育的最高機關，部長的任命應要針對全國的教育發展才是民眾要的。（編輯：溫貴香）1070529

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