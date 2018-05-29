亞馬遜Echo陷「竊聽門」？用戶私密對話外洩

近年科技大廠紛紛推出智能語音助理，如蘋果 Siri 、微軟 Cortana 以及 Amazon Alexa 等。隨著 AI 技術發展，智能語音助理也不斷進化，在人們的生活中扮演的角色日趨重要。然而，美國卻發生一起語音助理引發的資安意外，由亞馬遜推出的語音助理 Alexa 在使用者完全不知情的狀況下，將使用者之間的私密對話錄下，並且對外發送。

一對夫婦向美國媒體《 KIRO 7 》投訴，稱家中安裝了多台 Amazon Alexa 用來控制電燈、調節冷氣溫度，以及連動家中監視器等， Alexa 竟在夫婦倆不知情的狀況下錄下他們的對話，並隨機發送給先生通訊錄上的一名聯絡人，直到該名聯絡人向夫婦兩反應收到了一段他們對話的錄音，事件才曝了光。