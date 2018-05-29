亞馬遜Echo陷「竊聽門」？用戶私密對話外洩

近年科技大廠紛紛推出智能語音助理，如蘋果 Siri 、微軟 Cortana 以及 Amazon Alexa 等。隨著 AI 技術發展，智能語音助理也不斷進化，在人們的生活中扮演的角色日趨重要。然而，美國卻發生一起語音助理引發的資安意外，由亞馬遜推出的語音助理 Alexa 在使用者完全不知情的狀況下，將使用者之間的私密對話錄下，並且對外發送。
一對夫婦向美國媒體《 KIRO 7 》投訴，稱家中安裝了多台 Amazon Alexa 用來控制電燈、調節冷氣溫度，以及連動家中監視器等， Alexa 竟在夫婦倆不知情的狀況下錄下他們的對話，並隨機發送給先生通訊錄上的一名聯絡人，直到該名聯絡人向夫婦兩反應收到了一段他們對話的錄音，事件才曝了光。
然而，要啟用 Amazon Alexa 這類 AI 語音助理做出相應動作，通常都需要有一句「喚醒詞」，如「 Hello Alexa 」，事後亞馬遜回應，此一事件僅屬個案，亦或者兩人的對話中出現了類似「 Alexa 」 發音的單詞，從而激活了 Echo 。而 Amazon Alexa 在收到指令後還會再次向使用者確認指令，夫婦倆的對話可能又包含「 Yes 」等字詞，因而造成這起意外。亞馬遜承諾，將針對此一意外展開調查，並修復系統上的錯誤。
事實上，這並非 Amazon Alexa 首次發生意外。自今年起有多名使用者指稱 Amazon Alexa 無故發出詭異笑聲，讓人不寒而慄。早先更有研究團隊指出， Amazon Alexa 等語音助理潛藏遭駭風險，駭客恐利用超音波對其進行操控，種種意外事件都讓智能語音助理的安全性問題再次浮上檯面。