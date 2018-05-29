安聯人壽砸千萬元推智能客服 首創保戶身分認證等3功

安聯人壽砸上千萬元推出智能客服機器人「Allie 艾莉」，安聯人壽總經理林順才今 (29) 日表示，Allie 艾莉在業界有三大首創，包括首創由智能客服做保戶身分驗證、首創即時保單變更，以及首創跨平台使用等，且也是台灣壽險業首家使用 IBM Waston 認知技術打造的智慧金融客服機器人。

他強調，安聯人壽的數位轉型由客戶需求出發，因此今日再宣布與 IBM 攜手打造 AI 客服機器人 Allie 艾莉，這是安聯人壽今年上半年最重要的數位轉型投資。

林順才指出，智能客服機器人 Allie 艾莉主要有四大特色，包括第一、首創業界由智能客服做保戶身分認證；第二、首創即時保單變更，其中包括保單聯絡資訊變更、線上保單借款以及線上保單貸款等；第三、首創跨平台使用功能，而未來也將為跨官網網站、App 和臉書等三大平台使用的 AI 客服機器人；第四、此智能客服機器人能解決客戶 8 成的保險相關問題。

台灣 IBM 公司總經理高璐華則表示，安聯人壽與 IBM 團隊攜手合作，打造全台第一家保險機構建置跨官網、行動 App 和社群三大通路的智能平台，在行動上網的時代，講求效率可以秒速回覆的智能服務時代大勢崛起。

目前台灣金融業擁有智能客服功能的包括星展銀和玉山銀等，而壽險業部分，安聯人壽則是全台第一家。展望未來，林順才強調，除了積極和通路夥伴合作外，也將發展產學合作專案，刺激人才培育，以因應安聯數位創新轉型之需。