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保障吹哨人　永豐金建置舉報機制　證券總座口頭請辭

記者顏真真／台北報導2018/05/29 17:57
▲永豐金控總經理朱士廷。（圖／NOWnews資料照）
▲永豐金控總經理朱士廷。（圖／NOWnews資料照）

永豐金控29日舉行法說會，並表示「誠信經營委員會」已召開第1次會議，董事會亦通過建置「檢舉案件處理辦法」，正式完成舉報機制的建立，以保障吹哨人。至於日前因跟單大同股票而遭停職5個月的永豐金證券總經理葉黃杞，永豐金總經理朱士廷表示，葉黃杞已口頭請辭，董事會會根據其辭呈做考量。

永豐金公布自結今（2018）年第1季稅後淨利26.49億元，不僅較去年同期成長12.1% ，亦較上季成長18.1%，主要是來自證券及銀行的手續費成長動力。朱士廷指出，在證券財富管理轉型成效持續顯現，以及銀行財富管理業務的成長之下，金控第1季手續費淨收益達29.21億元，季成長28.1%，也較去年同期成長22.4%。

朱士廷也提到，銀行第1季手續費收入達11.55億元，季成長67%，較去年同期成長14.6%，其中以保險占約55%、信託理財占40%、一般信託與保管約占5%，而銀行財富管理較上季大幅成長的主要原因是保險與基金手續費收入皆大幅成長。

至於證券的淨手續費收入達12.45億元，季成長12.5%，較去年同期成長39.0%。永豐金證券在現貨市占率、融資餘額市占率、期權市占率與複委託市占率都穩定在市場前4大，承銷主辦案件增加也帶動手續費收入成長的原因。展望未來，朱士廷表示，永豐金將在各產品線上規畫推出妥適的金融商品，以滿足客戶全方位的理財需求，期與客戶攜手成長，共同以金融成就美好生活。

此外，永豐金也是國內第5家設立「誠信經營委員會」的金控，委員會負責誠信經營政策與防範方案等制定，並監督經理部門執行成效，日前也已召開第一次會議，董事會亦已通過委員會建置「檢舉案件處理辦法」，正式完成舉報機制的建立。

朱士廷指出，「誠信經營委員會」具有3大特點，第一是8名成員由金控及銀行、證券子公司的全體獨董組成，其獨立性高是業界首見；其次是層級高，委員會隸屬於董事會，等同於審計、薪酬等功能性委員會；第三是專業人員之委任，「誠信經營委員會」在行使職權時，得經決議委任律師、會計師或其他專業人員為必要之查核或提供諮詢。

朱士廷表示，這次董事會通過的「檢舉案件處理辦法」，將由公司稽核單位統一受理檢舉案件，對於檢舉人的身分及檢舉內容確實保密，並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。若檢舉人認為因檢舉情事而遭受不利處分時，得向「誠信經營委員會」提出申訴。
 

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