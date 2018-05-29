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〈鉅亨趨勢寶發表〉基金平台推創新 三大特色掌握投資

鉅亨網2018/05/29 16:08
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鉅亨基金交易平台今 (29) 日宣布，預計在 6 月中正式推出「鉅亨趨勢寶」，鉅亨基金交易平台策略長張榮仁表示，基金投資最常見的問題就是抓不到投資趨勢、選不到標的，而鉅亨趨勢寶具有三大特色，包括：科技輔助、主題式組合以及簡單投資等，協助投資人解決基金投資相關問題。

張榮仁表示，基金平台不只要比優惠還要比服務，且也要能提供投資人投資方向和方式，鉅亨基金交易平台就彙整基金投資最常碰到的問題，並提供解決方式，即透過專業的趨勢判斷，並輔以科技數據量化分析，推出鉅亨趨勢寶。

張榮仁說，鉅亨趨勢寶主要有三大特色，包括第一、透過科技輔助，結合數據量化分析，讓投資人可以一鍵申購、整包追蹤和贖回；第二、具主題式組合概念，投資人可多元布局；第三、強調簡單投資，每一主題趨勢組合，基金不超過 5 檔。

而今日鉅亨趨勢寶發表記者會上，金管會副主委鄭貞茂也親自到場表達支持，鄭貞茂致詞時表示，基金平台相較於銀行通路具有手續費較便宜、提供加值服務等優勢，例如鉅亨趨勢寶就是一種加值服務。

鄭貞茂表示，金管會對於基金公司的支持，除了在法規上的鬆綁之外，未來也將積極鼓勵基金公司到海外做生意，估計會持續鬆綁相關法規，讓基金公司可順利到海外註冊，且也將評估是否加入亞洲區域護照聯盟，目前初步會先申請當觀察員，至於國內部分，也會持續深耕並提供相關協助。

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