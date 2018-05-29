〈2018數博會〉鴻海攤位面積大減90% 郭董沒說

鴻海 (2317-TW) 董事長郭台銘今年意外未出席 2018 貴陽數博會，甚至連鴻海在數博會的攤位面積，也從第 1 屆的 1570 平方公尺，驟降到 140 平方公尺，大幅縮小了 90%，透露出，工業互聯網並非一般的互聯網，數據都是來自於工廠，面對即將到來的旺季，鴻海已經將心力轉移到生產上。

其實相較於一般的大數據互聯網，多是需要民眾提供資訊，或是由政府單位提供訊息，鴻海主攻的工業互聯網，最主要的資訊來源，就是鴻海這 40 年來的生產紀錄，透過整理這些生產紀錄，讓鴻海得以因此打造出一個平台，也能應用在其他生產單位上，將生產數據套用之後，就能產出有用的資料。