台日觀光高峰論壇移師台中　期待6/14天天直飛東京

觀光界年度盛事「台日觀光高峰論壇」5月31日將首度到台中登場，台中直飛東京成田定期航班自6月14日起也天天開航。市府觀光旅遊局表示，透過航線推動「中進中出」國際入境旅遊模式，力促台中與亞洲城市接軌，台中東京定期航班將方便日本旅客造訪台中，尤其對即將登場的世界花博有很大的幫助。

台中市觀旅局長陳盛山表示，台中直飛東京是中部民眾期待已久的航線，市府努力數年，力促台中與亞洲首都城市航線接軌，如今終於開花結果，特別是世界花博將登場，將有助於日本觀光客參加。

他指出，台中國際機場近年不斷拓展日本航線，除東京外，目前包括定期飛航沖繩及名古屋，還有大阪、大分、長崎、青森及鳥取等包機航點，且分別由雙方規畫包機行程，促進台灣與日本觀光發展。