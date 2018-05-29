台日觀光高峰論壇移師台中　期待6/14天天直飛東京

觀光界年度盛事「台日觀光高峰論壇」5月31日將首度到台中登場，台中直飛東京成田定期航班自6月14日起也天天開航。市府觀光旅遊局表示，透過航線推動「中進中出」國際入境旅遊模式，力促台中與亞洲城市接軌，台中東京定期航班將方便日本旅客造訪台中，尤其對即將登場的世界花博有很大的幫助。
台中市觀旅局長陳盛山表示，台中直飛東京是中部民眾期待已久的航線，市府努力數年，力促台中與亞洲首都城市航線接軌，如今終於開花結果，特別是世界花博將登場，將有助於日本觀光客參加。
他指出，台中國際機場近年不斷拓展日本航線，除東京外，目前包括定期飛航沖繩及名古屋，還有大阪、大分、長崎、青森及鳥取等包機航點，且分別由雙方規畫包機行程，促進台灣與日本觀光發展。
觀旅局指出，市府自104年起加強與日本觀光的交流，與日本奠定良好合作關係，包括105年聯合中台灣與日本中部的昇龍道觀光推進協議會簽署觀光友好交流備忘錄，106年與九州觀光推進機構簽訂友好交流協定。至今已簽署5個國際友好城市、7個觀光備忘錄及協定、9個主題式合作遍布日本北中南區，透過國際觀光區域對接，增加互訪及旅運需求，近年每年約27萬日本旅客入住台中，106年成長至31萬人，3年來增加18%。
觀旅局表示，在與東京航線取得重大發展同時，市府也成功爭取「第11屆台日觀光高峰論壇」今年首次來台中舉行，藉由觀光界一年一度重要盛事，進一步提升雙方觀光產業活絡交流。
台日觀光高峰論壇5月31日至6月3日登場，大約250名台日兩國觀光界重要人士齊聚台中，除舉辦2場觀光高峰論壇鐵道觀光論壇外，並將引領業者走訪國家歌劇院、高美濕地、彩虹眷村、柳川與綠川等國際聞名景點，體驗道地台中味。
台中市觀旅局指出，3年來成功開拓18處新航點，今年兩岸除已開航三亞及天津航班外，國際亦將新增東京及金邊航點，持續讓台中飛向世界，也讓中部及國際旅客旅遊更加便利。