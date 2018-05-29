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中央社

嘉義宣示打擊王祿仔仙決心 提供檢舉獎金

中央社2018/05/29 16:10
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者黃國芳嘉義縣29日電）嘉義縣老年人口比率高，長者錯誤用藥習慣及認知不足，讓王祿仔仙集團有機可乘，並造成延誤就醫情況，衛生局今天除以行動劇宣導外，並提供檢舉獎金杜絕。

嘉義縣老人比率高，長者大多有慢性疾病問題，錯誤用藥習慣及認知不足，讓王祿仔仙集團有機可乘，不但誇大行銷保健食品、藥品及不實醫療效果廣告，甚至提供贈品與集點送大獎，吸引老人聚集購買。

另外，老人喜歡收聽電台節目，王祿仔仙集團利用廣告大肆鼓吹不用就醫，服用集團產品後體力好、眼睛亮、肝好、腎氣好，從此彩色人生，部分鄉親道聽途說，誤信誇大廣告，購買、服用，以致延誤就醫、加重病情。

嘉義縣衛生局今天在大林鎮內林里舉辦「拒買王祿仔仙賣的食品」及「正確健康飲食」行動劇宣導活動，邀請營養師教導老人如何吃出健康，縣長張花冠還帶領鄉親宣示打擊王祿仔仙決心，並呼籲拒買誇大不實產品。

張花冠籲請鄉親「不聽」、「不信」、「不買」、「不吃」、「不推薦」違規及誇大不實的廣告，另民眾檢舉王祿仔仙宣稱具有療效的保健食品或藥品，經衛生局查獲，可獲得裁罰金額20％的檢舉獎金。

衛生局設置通報專線電話05-3620613，民眾也可以向110報案，相關單位接獲通報後，就會出動查緝，並依食品安全衛生管理法、藥事法等規定告發取締。（編輯：劉政權）1070529

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