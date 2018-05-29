嘉義宣示打擊王祿仔仙決心 提供檢舉獎金

（中央社記者黃國芳嘉義縣29日電）嘉義縣老年人口比率高，長者錯誤用藥習慣及認知不足，讓王祿仔仙集團有機可乘，並造成延誤就醫情況，衛生局今天除以行動劇宣導外，並提供檢舉獎金杜絕。

嘉義縣老人比率高，長者大多有慢性疾病問題，錯誤用藥習慣及認知不足，讓王祿仔仙集團有機可乘，不但誇大行銷保健食品、藥品及不實醫療效果廣告，甚至提供贈品與集點送大獎，吸引老人聚集購買。

另外，老人喜歡收聽電台節目，王祿仔仙集團利用廣告大肆鼓吹不用就醫，服用集團產品後體力好、眼睛亮、肝好、腎氣好，從此彩色人生，部分鄉親道聽途說，誤信誇大廣告，購買、服用，以致延誤就醫、加重病情。