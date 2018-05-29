NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
財經總覽產業動態房市理財房市最速報職場新視界
即時跑馬燈史博威回歸　5局壓制悍將暫領先陽岱鋼對決老東家　巨人苦吞5連敗什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
財經

手機60秒量血壓　聯發科跨界合作　健康管理更便利

記者許家禎／台北報導2018/05/29 16:26
▲聯發科攜手台灣大學、台大醫院跨界合作，讓民眾透過手機或者皮膚貼片即可持續監測血壓趨勢，即時掌握個人健康狀況，以降低心血管疾病死亡率。（圖／聯發科提供）
▲聯發科攜手台灣大學、台大醫院跨界合作，讓民眾透過手機或者皮膚貼片即可持續監測血壓趨勢，即時掌握個人健康狀況，以降低心血管疾病死亡率。（圖／聯發科提供）

聯發科自2011年起攜手台灣大學、台大醫院共同投入醫療電子創新技術研發計畫，持續於醫療領域研發創新。三方合作近期再達新里程碑，透過生物感測晶片與演算法，透過手機或者皮膚貼片即可持續監測血壓趨勢，可協助消費者長期監測血壓趨勢，即時掌握個人健康狀況，以降低心血管疾病死亡率。

高血壓性疾病為全球排名十大死因之一，以台灣成年人口來說，每4人就有1人罹患高血壓。而由高血壓引起的心肌梗塞、腦中風、心臟衰竭等心血管疾病，更已超越癌症。由於高血壓因無明顯症狀，常被民眾忽略，而在血壓檢測方面也面臨無法定期量測及硬體設備不便利等問題，無法即時掌握病況。

不過，利用手持或穿戴裝置來監測血壓，將可大幅減少量測不便的問題。聯發科開發了血壓趨勢估測的演算法，經由實際超過一萬筆資料的分析顯示，可覆蓋超過8成使用者的適用範圍。而聯發科之MediaTek Sensio™ 智慧健康解決方案中已加入此功能，隨著終端產品上市將可嘉惠消費者。

聯發科指出，透過台灣大學電機系教授呂學士、機械系教授楊耀州與台大醫院心臟內科醫師王宗道的團隊共同研究，也確認利用脈搏波傳遞時間與其他參數結合進行估算，的確可連續監控血壓的趨勢。

聯發科無線通訊事業群總經理李宗霖表示，聯發科致力於推動半導體晶片技術在健康管理方面的應用，看準醫療界對於可攜式、便利的血壓趨勢監測有著極大的需求，期盼藉由此次與台灣大學、台大醫院的合作研究進一步深化智慧型手機、穿戴式裝置的價值，朝向智慧醫療的願景邁進。

聯發科指出，未來裝置製造商也將可利用MediaTek Sensio™智慧健康解決方案，開發包括服藥提醒、血壓警示、緊急呼救等各種個人健康管理應用程式與生理監控貼片等周邊配件，幫助更多消費者有效管理其個人健康，對未來的血壓管理與治療帶來全面性的創新應用。

 

關鍵字聯發科手機量血壓心血管疾病健康管理
超商複合店正夯　賣美妝還賣炸雞挑戰3字頭？台幣收29.988

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan