手機60秒量血壓　聯發科跨界合作　健康管理更便利

高血壓性疾病為全球排名十大死因之一，以台灣成年人口來說，每4人就有1人罹患高血壓。而由高血壓引起的心肌梗塞、腦中風、心臟衰竭等心血管疾病，更已超越癌症。由於高血壓因無明顯症狀，常被民眾忽略，而在血壓檢測方面也面臨無法定期量測及硬體設備不便利等問題，無法即時掌握病況。

聯發科自2011年起攜手台灣大學、台大醫院共同投入醫療電子創新技術研發計畫，持續於醫療領域研發創新。三方合作近期再達新里程碑，透過生物感測晶片與演算法，透過手機或者皮膚貼片即可持續監測血壓趨勢，可協助消費者長期監測血壓趨勢，即時掌握個人健康狀況，以降低心血管疾病死亡率。

不過，利用手持或穿戴裝置來監測血壓，將可大幅減少量測不便的問題。聯發科開發了血壓趨勢估測的演算法，經由實際超過一萬筆資料的分析顯示，可覆蓋超過8成使用者的適用範圍。而聯發科之MediaTek Sensio™ 智慧健康解決方案中已加入此功能，隨著終端產品上市將可嘉惠消費者。

聯發科指出，透過台灣大學電機系教授呂學士、機械系教授楊耀州與台大醫院心臟內科醫師王宗道的團隊共同研究，也確認利用脈搏波傳遞時間與其他參數結合進行估算，的確可連續監控血壓的趨勢。

聯發科無線通訊事業群總經理李宗霖表示，聯發科致力於推動半導體晶片技術在健康管理方面的應用，看準醫療界對於可攜式、便利的血壓趨勢監測有著極大的需求，期盼藉由此次與台灣大學、台大醫院的合作研究進一步深化智慧型手機、穿戴式裝置的價值，朝向智慧醫療的願景邁進。

聯發科指出，未來裝置製造商也將可利用MediaTek Sensio™智慧健康解決方案，開發包括服藥提醒、血壓警示、緊急呼救等各種個人健康管理應用程式與生理監控貼片等周邊配件，幫助更多消費者有效管理其個人健康，對未來的血壓管理與治療帶來全面性的創新應用。