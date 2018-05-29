用電量再創新高 罕見擠入歷年前10高紀錄

（中央社記者廖禹揚台北29日電）連日高溫不斷，今天最高用電量已連續第2天刷新今年用電及歷年5月用電量最高紀錄，更罕見擠入歷年最高用電量前10名，備轉容量僅104.93萬瓩，距限電警戒紅燈僅數步之遙。

根據中央氣象局觀測資料，今天清晨至上午西半部地區出現局部陣雨及雷雨，但白天各地氣溫仍偏高，今天用電量續創新高，在下午1時37分達到3632.86萬瓩，連續第2天刷新歷年5月用電量最高紀錄。

台電中央副調度監鄭有財受訪表示，氣象局原預估今天氣溫約在34度左右，但上午實際氣溫較預估高出許多，約達37度，因此用電量也超越台電預估值，台電上午也上修預估最高用電量至3645萬瓩，幾乎追平去年815停電當天創下的歷年最高用電量3645.3萬瓩紀錄。