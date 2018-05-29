藍批警加薪未嘉惠基層 綠委：沒有看得到吃不到

(中央社記者王承中、蘇龍麒台北29日電)國民黨立委李彥秀今天針對立院通過提高警正四階年功俸表示，不反對加薪，但此項加薪未嘉惠基層。民進黨立委李俊俋說，馬上有2.8萬人適用，沒有看得到吃不到的問題。

立法院院會今天三讀修正通過警察人員人事條例第22條附表一，將警正四階、警佐一階至四階的警察年功俸最高俸額調至525，警正三階調至550，預計2.8萬人立即受惠。

中國國民黨立法院黨團書記長李彥秀下午召開記者會表示，國民黨團不反對為警消加薪，但此項「選擇性加薪案」並未嘉惠基層警消，遭批「看得到吃不到」，且對於警消危勞出勤特殊狀況的改善與保障，未提出相關配套措施加以解決。