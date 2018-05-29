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中央社

藍批警加薪未嘉惠基層 綠委：沒有看得到吃不到

中央社2018/05/29 16:20
中央社 政治 / NOWnews
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(中央社記者王承中、蘇龍麒台北29日電)國民黨立委李彥秀今天針對立院通過提高警正四階年功俸表示，不反對加薪，但此項加薪未嘉惠基層。民進黨立委李俊俋說，馬上有2.8萬人適用，沒有看得到吃不到的問題。

立法院院會今天三讀修正通過警察人員人事條例第22條附表一，將警正四階、警佐一階至四階的警察年功俸最高俸額調至525，警正三階調至550，預計2.8萬人立即受惠。

中國國民黨立法院黨團書記長李彥秀下午召開記者會表示，國民黨團不反對為警消加薪，但此項「選擇性加薪案」並未嘉惠基層警消，遭批「看得到吃不到」，且對於警消危勞出勤特殊狀況的改善與保障，未提出相關配套措施加以解決。

她說，執政黨的目的只是想舒緩公教年改引發的反彈，治標不治本。國民黨團提出多項附帶決議，要求行政部門限期提出具體解決方案，加強保障所有基層員警工作權益與激勵士氣。

李彥秀表示，黨團提出的附帶決議包括實施後半年內，研議全面提升基層警員俸點、加給及意外險，並提出實施期程；調高警消高危險加給的金額，以顧及第一線基層警消權益；檢討警消整體勤務的合理性，減少行政作業流程及排除不合適勤務種類，避免警消不斷發生過勞導致病亡憾事。

李俊俋告訴中央社記者，國民黨執政八年從未替警消人員加過薪，警消人員上次加薪是2007年，兩次修正都是民進黨執政時期。

他說，民進黨認為，對警消最有幫助的是調整俸額，可以有實質的收入，未來退休金計算上也會增加，現在就馬上有2.8萬人立即適用，沒有看得到吃不到的問題，國民黨立委不要胡說八道。（編輯：楊凱翔）1070529

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