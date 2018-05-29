沉迷於加密貨幣交易嗎？英國開設首間「加密貨幣」勒戒

專家表示，像比特幣這樣的加密貨幣交易可能會成為一種行為上癮，類似於一些用戶在網上賭博時，迷戀每一分鐘的價格波動般。消息指出，克雷格醫院的西林頓醫療部門已經開展了毒品和酒精上癮項目，但它表示現在通過使用賭博上癮項目中的技術，來對待加密貨幣交易的「癮君子」。

位於蘇格蘭邊境的 Peeblesshire 克雷格醫院 (Castle Craig) 開設了一個「加密貨幣上癮者」的住院治療療程，以解決潛在的加密貨幣交易氾濫問題，使「患者」們可在沒有加密貨幣的情況下，繼續猶如一般人一樣的生活下去。

英國蘇格蘭設立了一間專門治療沉迷於交易加密貨幣的勒戒所。

克雷格醫院表示，目前沒有加密貨幣上癮人數的數字，但全球約有 1300 萬人在加密貨幣系統中交易著，確實有潛在的市場存在。

比特幣價格趨勢圖 / 圖：Coindesk

克雷格醫院的賭博治療師 Chris Burn 表示「高風險、高波動的加密貨幣市場吸引了賭徒們，提供了興奮和逃避現實的機會。舉例來說，比特幣為一個典型的泡沫形式，因它的交易頻繁、收益和損失也較大」。

Burn 希望為所有的癮君子提供新的生活架構。據另一位前癮君子、現任治療師 Marini 提道，「加密貨幣交易是人們逃離自己，進入另一個世界的一種方式，因為他們不喜歡他們目前所處的世界中」。

去年也有一位比特幣投資者，利用自己的房屋作抵押獲得了 32.5 萬美元的貸款以追求加密貨幣的中期利潤，使加密社區網友們將此舉視為賭博。