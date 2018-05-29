NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
社會總覽今日法網社會萬象
即時跑馬燈史博威回歸　5局壓制悍將暫領先陽岱鋼對決老東家　巨人苦吞5連敗什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
社會

4刀砍殺直播主女友　狠男「撞牆自殘」喊：希望判我死刑

社會中心／台北報導2018/05/29 17:22
▲凶手廖男持水果刀砍殺邱女，邱女身中 4 刀傷重不治。（圖／翻攝自臉書）
▲凶手廖男持水果刀砍殺邱女，邱女身中 4 刀傷重不治。（圖／翻攝自臉書）

台北市中山區昨（ 28 ）日晚間驚傳駭人情殺案， 27 歲的廖姓男子疑與 26 歲邱姓女友有感情糾紛，竟持水果刀砍殺對方，邱女身中 4 刀傷重不治。廖男遭警逮捕時渾身酒氣、神智不清，酒醒後得知自己狠心殺害邱女，一度在偵訊時情緒崩潰、撞桌自殘，不斷哭喊自己不是故意的，「希望法官判我死刑！」

廖男供稱，和邱女是高中同學，2 人交往長達 3、4 年。邱女在剛開始交往時曾說要到南部念大學，小倆口為此分隔兩地，怎料一年後，邱女才坦言自己根本不是去念書，而是一直在台北從事八大行業，讓廖男既錯愕又不甘。隨著時間過去，廖男漸漸接受邱女在酒店上班的事實，並下定決心要感化她，沒想到又得知她經常出入牛郎店，還以很多人要追求她為由提分手，令廖男無法接受，心碎嘆「我當然不及她的客人那樣有財力。」

廖男表示，2 人分手後，他這 3 個月來一直想挽回、復合，因 27 日晚間在電話中和邱女爆發口角，昨晚才會持刀和童軍繩前往邱女住處企圖以死相逼，「用我的死做最後的努力，希望她不要再去牛郎店。」

還原案發當時，他先是在走廊一邊喝酒一邊等邱女，看到邱女正要開門時便立刻衝上前強行闖入，過程中 2 人更爆發肢體拉扯，廖男表示「一直要她好好聽我說，我知道我有刺到她，但因為她穿大衣，我不知道傷勢多重」，直到邱女漸漸沒有掙扎、失去意識，他才驚覺自己犯下大錯。警方訊後依殺人罪嫌將他移送法辦。

關鍵字17直播直播主情殺砍殺死刑殺人罪
台大女遭分屍　哥含淚：他曾說想婚分屍男父求別解剖：已受到應有懲罰

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan