4刀砍殺直播主女友　狠男「撞牆自殘」喊：希望判我死刑

台北市中山區昨（ 28 ）日晚間驚傳駭人情殺案， 27 歲的廖姓男子疑與 26 歲邱姓女友有感情糾紛，竟持水果刀砍殺對方，邱女身中 4 刀傷重不治。廖男遭警逮捕時渾身酒氣、神智不清，酒醒後得知自己狠心殺害邱女，一度在偵訊時情緒崩潰、撞桌自殘，不斷哭喊自己不是故意的，「希望法官判我死刑！」

廖男供稱，和邱女是高中同學，2 人交往長達 3、4 年。邱女在剛開始交往時曾說要到南部念大學，小倆口為此分隔兩地，怎料一年後，邱女才坦言自己根本不是去念書，而是一直在台北從事八大行業，讓廖男既錯愕又不甘。隨著時間過去，廖男漸漸接受邱女在酒店上班的事實，並下定決心要感化她，沒想到又得知她經常出入牛郎店，還以很多人要追求她為由提分手，令廖男無法接受，心碎嘆「我當然不及她的客人那樣有財力。」