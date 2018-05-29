4刀砍殺直播主女友　狠男「撞牆自殘」喊：希望判我死刑

台北市中山區昨（ 28 ）日晚間驚傳駭人情殺案， 27 歲的廖姓男子疑與 26 歲邱姓女友有感情糾紛，竟持水果刀砍殺對方，邱女身中 4 刀傷重不治。廖男遭警逮捕時渾身酒氣、神智不清，酒醒後得知自己狠心殺害邱女，一度在偵訊時情緒崩潰、撞桌自殘，不斷哭喊自己不是故意的，「希望法官判我死刑！」
廖男供稱，和邱女是高中同學，2 人交往長達 3、4 年。邱女在剛開始交往時曾說要到南部念大學，小倆口為此分隔兩地，怎料一年後，邱女才坦言自己根本不是去念書，而是一直在台北從事八大行業，讓廖男既錯愕又不甘。隨著時間過去，廖男漸漸接受邱女在酒店上班的事實，並下定決心要感化她，沒想到又得知她經常出入牛郎店，還以很多人要追求她為由提分手，令廖男無法接受，心碎嘆「我當然不及她的客人那樣有財力。」
廖男表示，2 人分手後，他這 3 個月來一直想挽回、復合，因 27 日晚間在電話中和邱女爆發口角，昨晚才會持刀和童軍繩前往邱女住處企圖以死相逼，「用我的死做最後的努力，希望她不要再去牛郎店。」
還原案發當時，他先是在走廊一邊喝酒一邊等邱女，看到邱女正要開門時便立刻衝上前強行闖入，過程中 2 人更爆發肢體拉扯，廖男表示「一直要她好好聽我說，我知道我有刺到她，但因為她穿大衣，我不知道傷勢多重」，直到邱女漸漸沒有掙扎、失去意識，他才驚覺自己犯下大錯。警方訊後依殺人罪嫌將他移送法辦。