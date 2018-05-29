三商壽每股隱含價值67.1元 股價EV比僅24%

（中央社記者田裕斌台北29日電）三商美邦人壽今天召開業績說明會，公布去年底隱含價值(EV)，由於辦理增資，雖然EV新台幣1288.71億元、年增2.4%，但每股EV67.1元卻低於2016年底的75.5元。

若以今天收盤價16.4元為基準，三商壽股價EV比僅24.44%，在同業中相對偏低。

三商壽今年首季初年度保費(FYP)96億元，年成長4.5%，總保費收入467億元，年成長4.3%，稅後淨損8.78億元，每股稅後淨損0.46元，每股淨值18.46元。

三商壽截至3月底總投資金額9951億元，現金部位占比2%，國內股票占比6.7%，國外股票占比3.1%，國內固定收益占比13.1%，國外固定收益占比64.4%，擔保放款占比3.6%，保單貸款占比3.7%，不動產占比3.3%。