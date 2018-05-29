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中央社

延3天通知員工防麻疹 台灣虎航挨罰5萬

中央社2018/05/29 16:26
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者陳偉婷台北29日電）台灣虎航空服員染麻疹又值勤，群聚疫情共13人染病。衛福部祭出裁處，罰台虎新台幣5萬元。理由是台虎明知應防疫但延遲3天要求機組員自主健康管理，此為首次對航空公司開罰。

一名染麻疹的台灣男子在可傳染期的3月17日搭台虎到沖繩玩，結果不僅造成沖繩麻疹疫情大爆發，也讓2名同機的空服員染病。

染麻疹的機組員在還沒發病的可傳染期間趴趴走，且也有值勤，更進一步造成疫情擴大。此起群聚共13人染麻疹，其中台虎員工8人，另波及長榮、馬來西亞航空地勤等。此群聚的追蹤人數超過4000人，近10年最高。

疾管署副署長羅一鈞今天表示，對台虎開罰的原因是因台虎在3月26日就接獲疾管署「航空器傳染病接觸者船艙資料申請」（調艙單），台虎雖配合提供旅客資料，卻遲到3月29日才依調艙單的備註通知「上述航班機組人員應自主健康管理，尤其服務指標個案的機組人員」。

羅一鈞說，台虎延遲3天才通知載染麻疹男子到沖繩的同班機機組員應自主健康管理，除影響防疫時效，也有輕忽防疫及內部管理問題，一直到疾管署3月29日再度提醒，才被動轉發通知，屬「應作為而不作為」。

台虎違反傳染病防治法第59條第一項第一款規定，可裁處1萬至15萬元。羅一鈞說，考量台虎在經疾管署督促輔導後，逐步落實各項防疫工作，致使該群聚事件自4月20日後沒有確診新個案，裁罰金額定為5萬元。

台虎若不符裁處，可在收到裁處書次日起30日內提出訴願。

此外，明天將有15萬劑自費麻疹疫苗抵台，羅一鈞說，完成審查封緘作業後，預計6月中旬可恢復正常供應，滿足民眾旅遊、留學或外籍人士體檢的自費疫苗需求。（編輯：黃于）1070529

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