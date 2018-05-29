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中央社

美千年一見暴雨 再襲馬里蘭州古城

中央社2018/05/29 16:22
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社馬里蘭州埃利科特市28日綜合外電報導）美國馬里蘭州兩年來第2場「千年一見」的暴雨，昨天侵襲帕塔普斯科河河畔歷史古城埃利科特市，居民與業者今天忙著恢復家園。

埃利科特市（Ellicott City）昨天降下超過200毫米的雨量引發暴洪，把緬街（Main Street）淹得一蹋糊塗，洪水淹到部分商店2樓，並將數輛汽車沖到涵洞。

美國國家氣象局表示，兩年前，埃利科特市約3個小時下了165毫米的雨量，一度在短短90分鐘內下了140毫米的大雨。媒體稱這是千年一見的暴雨。

美國民營氣象預報服務公司AccuWeather氣象學家拉達（Brian Lada）拿出統計證據說，這反映可能下豪雨，但未必是洪水。

拉達告訴今日美國報（USA Today）：「這真的很罕見，剛好隔兩年發生一次。千年一次的說法並沒有考量到此區地形。」

他說，埃利科特市對昨天突如其來的暴雨根本毫無防備。流到帕塔普斯科河（Patapsco River）的4條小溪匯集到埃利科特市，雨水根本無處排出。

拉達說：「淹得最嚴重的是緬街，街上都是混凝土，因此水直接淹過去。此區有龐大的大雷雨形成，每小時降下20多毫米的雨量，真的很多。」

拉達說，空氣中的濕度讓大雷雨變得更嚴重。許多地區都出現過大雷雨，但埃利科特市卻一再被侵襲。他又說，河水水位在兩個小時內升高到近5.5公尺，達到記錄新高。

他說：「這個地區整個5月平均只下102毫米雨量，也就是說，埃利科特市兩個小時就下了兩個月的雨量。」

拉達不願將相隔兩年發生猛烈暴風雨歸咎於全球暖化，他說：「這是小規模的地方事件，與大型的氣候辯論無關，一切都與暴風雨形成條件有關。」（譯者：張曉雯/核稿：羅苑韶）1070529

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