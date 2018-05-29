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故宮國寶動起來 海錯奇珍互動劇場台東首展

中央社2018/05/29 16:29
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者廖禹揚台北29日電）台電與故宮合作推廣人文藝術，利用AR、VR等最新科技，讓故宮國寶「動起來」，其中根據清朝《海錯圖》打造的「海錯奇珍互動劇場」，將領先故宮本院，在台東美術館展出。

台電與國立故宮博物院、台東縣政府共同舉辦的「故宮fun電趣」新媒體藝術展覽明天將正式開幕，今天舉行揭幕儀式，台電發布新聞稿指出，這次展覽結合故宮國寶與擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）等新媒體互動藝術，讓民眾可與國寶互動。

結合台東在地海洋元素，以清朝《海錯圖》為範本打造的「海錯奇珍互動劇場」，在4月底獲美國休士頓獨立製片與國際影片影展互動教育兒童類銀獎後，首次展出就獻給台東，民眾可躺著觀賞近300年前人們對海洋生物的各種想像，還可手拿漁火燈互動，臨場感十足。

除海錯奇珍外，其他國寶互動藝術作品還有結合體感互動的顏色之樹、數位《百駿圖》、融入VR可走進元朝《鵲華秋色》的神遊幻境、非看不可互動桌及遨遊坤輿。其中遨遊坤輿結合AR擴增實境互動裝置，可透過手機看到古人所認識的地球與動物，曾獲美國休士頓影展白金獎與美國博物館協會銀獎項肯定。

此外，曾獲國際獎項肯定的2部故宮出版動畫「國寶星遊記」、「國寶神獸闖天關」也會在這次展中播出。

故宮fun電趣新媒體藝術展展期為5月30日起至7月29日，每週二至日於台東美術館免費展出，，6月起週末也有手作親子DIY可免費報名，邀請民眾進一步深入欣賞珍貴文物與歷史。（編輯：趙蔚蘭）1070529

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