〈鉅亨趨勢寶發表〉首波推出4大趨勢主題 適合這3類

鉅亨基金交易平台今 (29) 日宣布預計在 6 月中正式推出「鉅亨趨勢寶」，鉅亨基金交易平台策略長張榮仁表示，首波將會有 4 個趨勢組合，適用對象包括小資族、配息族以及趨勢型等類型的投資人。

張榮仁指出，鉅亨趨勢寶首波將推出 4 個趨勢組合，包括以美國經濟新機會為主的「川普夢想家」、鎖定消費新商機的「未來娛樂家」，以及國人最喜愛的配息基金相關的兩檔組合，依照配息率的高、低分別為「配息威士忌」及「配息葡萄酒」。

上述的 4 個趨勢組合中，每個組合包含 3 到 5 檔基金，而基金的選定除了符合投資趨勢外，鉅亨基金交易平台會先篩選各項對預期基金績效有幫助的指標，透過量化模組給予個別基金分數，分數愈高表示基金未來表現領先的機率越高，也愈容易被選入鉅亨趨勢寶的趨勢組合中。