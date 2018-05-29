NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈史博威回歸　5局壓制悍將暫領先陽岱鋼對決老東家　巨人苦吞5連敗什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
鉅亨網

〈鉅亨趨勢寶發表〉首波推出4大趨勢主題 適合這3類

鉅亨網2018/05/29 16:30
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

鉅亨基金交易平台今 (29) 日宣布預計在 6 月中正式推出「鉅亨趨勢寶」，鉅亨基金交易平台策略長張榮仁表示，首波將會有 4 個趨勢組合，適用對象包括小資族、配息族以及趨勢型等類型的投資人。

張榮仁指出，鉅亨趨勢寶首波將推出 4 個趨勢組合，包括以美國經濟新機會為主的「川普夢想家」、鎖定消費新商機的「未來娛樂家」，以及國人最喜愛的配息基金相關的兩檔組合，依照配息率的高、低分別為「配息威士忌」及「配息葡萄酒」。

上述的 4 個趨勢組合中，每個組合包含 3 到 5 檔基金，而基金的選定除了符合投資趨勢外，鉅亨基金交易平台會先篩選各項對預期基金績效有幫助的指標，透過量化模組給予個別基金分數，分數愈高表示基金未來表現領先的機率越高，也愈容易被選入鉅亨趨勢寶的趨勢組合中。

張榮仁說，目前每一個趨勢組合設定的趨勢走期在 3 個月以上，而隨著市場的脈動，鉅亨投研團隊也會陸續找出下一個趨勢所在。

整體來看，張榮仁指出，鉅亨趨勢寶適合三種類型的投資人，包括無暇盯盤的小資族、追求多元收益的配息族，以及不愛短線進出的趨勢型投資人。

為了推廣新機制，鉅亨趨勢寶的優惠費率將下殺到 0.3%，相當於 5 萬元的投資只收 150 元的手續費，讓投資人再省荷包。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字鉅亨趨勢寶基金投資趨勢組合headline
沉迷於加密貨幣交易嗎？英國...華新科4月自結數爆衝 單月...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan