立院三讀基層警消加薪案　8萬人受惠

立法院今（29）日三讀通過「警察人員人事條例第22條附表1警察人員俸表」修正案，將警消人員警正四階以下最高年功俸額從現行 500 元提升 1 級至 525 元，及朝野各黨團所提出的修正動議，將警正三階最高年功俸額從現行 525 元提升 1 級至 550 元。

對於修法通過，內政部長葉俊榮表示，這是在警察節前夕，對勞苦功高的警消同仁最直接的肯定，他非常感謝行政院、立法院朝野黨團、考試院、銓敘部、主計總處及人事總處等相關機關的支持。

內政部指出，新法將警消人員警正四階以下及警正三階人員最高年功俸各提升1級，現職人員每人每月所得可分別增加 1,370 元及 1,375 元，每年約增加 1 萬 9 千多元，退休後每月約增加 1,644 元及 1,650 元，每年約增加 1 萬 9 千多元。警正四階以下基層警消第 1 年立即受惠的同仁約有 2 萬 8,242 人、第 2 年增加 1,371 人受惠、第 3 年起增加 873 人不等之人數陸續受惠，警正三階的同仁第 1 年受惠的有 4,439 人、第 2 年增加 3,366 人受惠、第 3 年增加 314 人不等之人數陸續受惠。