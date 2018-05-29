立院三讀 娃娃車車齡不得超過10年

（中央社記者蘇龍麒台北29日電）立法院院會今天三讀修正通過幼兒教育及照顧法，規定幼兒園載送幼童的專用車（俗稱娃娃車），車齡不得超過10年。

幼照法在委員會審查時，歷經兩次會議才審查完成。委員會討論過程中，國民黨立委王育敏、柯志恩提案，幼兒園幼童專用車應該不得超過出廠10年，當時民進黨立委鍾佳濱提醒，這可能會造成「反淘汰」的效果，讓幼兒園採購比較便宜的車輛，應該三思。民進黨立委黃國書則說，建議可以用里程數的限制來取代。當時該條文遭到保留。

不過，第二次逐條審查時，教育部國教署長邱乾國表示，幼兒自救能力比較薄弱，因此要用高標準來看待安全規定，接受娃娃車車齡限制10年以內的修法，但成本都讓業者承擔也不太公平，建議以附帶決議的方式，通過由教育部研議編列預算補助業者汰換娃娃車，全案當時就以通過附帶決議的方式通過，相關條文今天也順利二讀、三讀。