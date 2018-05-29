他洩露范冰冰機密片酬　砲轟「妳表演真爛」

大陸知名主持人崔永元近日在微博上，不斷砲轟范冰冰，24日先是嗆她8年前領取的「國家精神造就者獎」，酸說「一個真敢發，一個真敢領」，昨（28）日崔永元又PO出合約書，雖遮住部分文字，但故意不遮范冰冰三字，內容也透露出范冰冰的片酬。

崔永元因導演馮小剛與編劇劉震雲合作的電影《手機2》，主角嚴守在片中出軌、患上憂鬱症，相似度讓大家以為是崔永元翻版，雖然馮小剛與劉震雲極力否認，崔永元仍然不滿，在微博上也砲轟「馮小剛是渣子大家都知道，劉震雲變成渣子速度偏快了一些。」



▲崔永元對於馮小剛的電影《手機2》有影射他之意很不滿。（圖／翻攝崔永元微博, 2018.05.29）

如今炮火朝向參與《手機2》演出的范冰冰，崔永元公開的合約書中提到，范冰冰拍攝本片，片酬為1千萬人民幣（約台幣4千700萬元）和許多細節，這也引來范冰冰工作室不滿稍早發出聲明，提到崔永元此舉已破壞商業規則，且構成毀謗，已蒐証且保留法律追訴權。



▲崔永元故意不遮范冰冰三字。（圖／翻攝崔永元微博, 2018.05.29）



▲范冰冰工作室對崔永元的行為發出聲明。（圖／翻攝范冰冰工作室微博, 2018.05.29）