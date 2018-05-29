NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈史博威回歸　5局壓制悍將暫領先陽岱鋼對決老東家　巨人苦吞5連敗什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
娛樂

他洩露范冰冰機密片酬　砲轟「妳表演真爛」

娛樂中心／綜合報導2018/05/29 17:24
▲范冰冰躺著也中槍。（圖／翻攝范冰冰工作室微博, 2018.05.29）
▲范冰冰躺著也中槍。（圖／翻攝范冰冰工作室微博, 2018.05.29）

大陸知名主持人崔永元近日在微博上，不斷砲轟范冰冰，24日先是嗆她8年前領取的「國家精神造就者獎」，酸說「一個真敢發，一個真敢領」，昨（28）日崔永元又PO出合約書，雖遮住部分文字，但故意不遮范冰冰三字，內容也透露出范冰冰的片酬。


▲范冰冰表演合約書被曝光。（圖／翻攝范冰冰工作室微博, 2018.05.29）

崔永元因導演馮小剛與編劇劉震雲合作的電影《手機2》，主角嚴守在片中出軌、患上憂鬱症，相似度讓大家以為是崔永元翻版，雖然馮小剛與劉震雲極力否認，崔永元仍然不滿，在微博上也砲轟「馮小剛是渣子大家都知道，劉震雲變成渣子速度偏快了一些。」


▲崔永元對於馮小剛的電影《手機2》有影射他之意很不滿。（圖／翻攝崔永元微博, 2018.05.29）

如今炮火朝向參與《手機2》演出的范冰冰，崔永元公開的合約書中提到，范冰冰拍攝本片，片酬為1千萬人民幣（約台幣4千700萬元）和許多細節，這也引來范冰冰工作室不滿稍早發出聲明，提到崔永元此舉已破壞商業規則，且構成毀謗，已蒐証且保留法律追訴權。


▲崔永元故意不遮范冰冰三字。（圖／翻攝崔永元微博, 2018.05.29）


▲范冰冰工作室對崔永元的行為發出聲明。（圖／翻攝范冰冰工作室微博, 2018.05.29）

關鍵字范冰冰崔永元
小禎把上衣脫了　網友看到全驚呆女星曬性感小八奶　網友大喊很可以

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan