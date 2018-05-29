貿協帶企業拓銷緬柬泰 創逾千萬美元商機

貿協新聞稿指出，緬甸、泰國與柬埔寨三個截然不同的國家風情與市場特性，提供台灣廠商不同的產業發展機會，總計有668位買主到場洽談，預估後續商機達1358萬美元，其中，緬甸洽談會來訪買主是歷屆之最，以美妝保養、保健食品、醫療器材、電力設備、五金建材等買主詢問度最高。

東南亞擁有豐沛的人口紅利與龐大的市場商機，因此，經濟部國際貿易局委託貿協籌組「2018年緬柬泰貿易訪問團」，共有52家台灣廠商參與，涵蓋照明、建材、五金、消費性電子、醫療生技、家用品與美妝等產業，14日至23日前往緬甸仰光、泰國曼谷與柬埔寨金邊拓銷。

（中央社記者朱則瑋台北29日電）中華民國對外貿易發展協會帶領52家台灣廠商，日前赴緬甸仰光、泰國曼谷與柬埔寨金邊拓銷，總計吸引668位買主到場洽談，預估後續商機可達1358萬美元。

而電力設備與衛生醫療是緬甸政府公布國內十大優先投資產業，台灣訪問團中，從事鉛酸蓄電池的廣隆光電科技、健康保養產品的英諾美生物科技，以及具醫療等級香氛精油的利元科技等，都獲得高詢問度。

泰國是東協國家前段班成員，工業發展相對成熟，人民消費能力較強，貿協指出，在曼谷洽談會，工業型機械類別與消費性產品，像是皮帶輸送機零組件、包裝機械、包裝袋、美妝、洗顏萬用布等產品的買主配對成功率高。

貿協表示，柬埔寨30歲以下的年輕人占總人口的70%，首都金邊人口成長快速，女性平均於25歲以下結婚生子，因此，年輕家庭所需各種周邊產品成為未來潛在發展產業，這次柬埔寨金邊洽談會期間，許多買主詢問嬰幼兒產品，接受度非常高。(編輯：陳永昌)1070529