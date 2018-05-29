川金會露曙光 美學者：中國可能邊緣化

章家敦認為，金正恩比川普更需要這次會面，以解除經濟制裁，金正恩還需要利用美國來制衡中國，因為美國與北韓沒有領土爭端，但與中國有領土紛爭，而川金會將讓中國被邊緣化。

美國之音引述「中國即將崩潰」一書作者章家敦（Gordon Chang）說，在川普宣布取消會面後幾個小時，北韓發表了一系列和解訊息。「現在美國是在推動整個事態的發展。現在的問題是，我們能否保持這個趨勢，最終迫使北韓放棄武器。」

（中央社台北29日電）美國總統川普與北韓最高領導人金正恩的「川金會」再度露出曙光，部分美國學者因此對北韓局勢持樂觀看法，並稱美國與北韓的商談若順利，中國可能自此邊緣化。

他說，川普3月同意與金正恩會晤，就把中國直接排除在和平進程之外。之後中國國家主席習近平兩次會晤金正恩「我想，中國是希望能制定一個方案，介入非核化進程」，中國最終還是試圖介入的局外人。

美國智庫戰略暨國際研究中心資深研究員波斯柯（Joseph Bosco）也認為，美國取消川金會等做法讓北韓「害怕了」。金正恩在川普政府堅持強硬立場後仍然希望會晤，美國應該可以在一個更強的位置上談判。

波斯柯表示，「中國過去一方面利用朝核危機來制衡美國，另一方面，在國際舞台上，利用這個危機把自己打造成一個負責任的大國形象。」但若危機消失，中國會失去在各個方面與美國喊價的籌碼。

但日媒「東京新聞」則持相反意見，報導認為，如果美國與北韓關係繼續惡化，作為北韓後盾的中國也將陷入困難境地，是故中國「預計將加強支持實現美國與北韓領導人會談」。

對中國在北韓問題的角色，也有較和緩的聲音。美國公共政策智庫國家利益中心的研究人員馬希克（Quinn Marschik）和Min hee Jo在「東亞論壇」撰文呼籲應融入中國的意見。

文中表示，考慮到中國與平壤在意識形態上的強大聯繫以及中國在占據平壤90%的對外貿易，考慮到中國是南韓最大的貿易夥伴，「融入中國的意見，將增加在朝鮮半島建立穩定和持久和平的機會。」（編輯：翟思嘉/陳家倫）1070529