看問題／航空改「中國台灣」　學者：用軟實力降低衝擊

兩岸緊張氣氛升高，中國大陸施壓全球多家航空公司更改台灣稱謂，強迫將台灣歸類為中國一省，目前包含加拿大航空、漢莎航空、法國航空、韓亞航空都已妥協，甚至達美航空還因官網上將台灣視為國家而被迫道歉。對於台灣稱謂遭變更是否影響國人出國旅遊權益以及國際觀光客對台印象，學者認為，觀光與政治不應該掛鉤，台灣應用觀光軟實力站穏國際地位。

國立高雄餐旅大學副校長劉喜臨表示，台灣觀光應該要以成為國際觀光客願意造訪的旅遊目的地為目標，用觀光軟實力去站穏國際地位。他分析，觀光客要的是文化、是體驗，台灣要供給觀光客的是幸福與快樂感受，皆無涉政治。劉喜臨強調，相信台灣的自由民主受到全球肯定，也是直接造就台灣觀光最大吸引力「人民友善」的來源。