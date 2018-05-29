NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命健康醫藥媽媽保健廚衛問達人粉樂 NOW
即時跑馬燈史博威回歸　5局壓制悍將暫領先陽岱鋼對決老東家　巨人苦吞5連敗什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
生活

看問題／航空改「中國台灣」　學者：用軟實力降低衝擊

記者陳致宇／台北報導2018/05/29 17:17
▲中國大陸施壓航空公司更改台灣稱謂，目前已有多家航空官網將台灣改為「中國台灣」。（圖／法國航空）
▲中國大陸施壓航空公司更改台灣稱謂，目前已有多家航空官網將台灣改為「中國台灣」。（圖／法國航空）

兩岸緊張氣氛升高，中國大陸施壓全球多家航空公司更改台灣稱謂，強迫將台灣歸類為中國一省，目前包含加拿大航空、漢莎航空、法國航空、韓亞航空都已妥協，甚至達美航空還因官網上將台灣視為國家而被迫道歉。對於台灣稱謂遭變更是否影響國人出國旅遊權益以及國際觀光客對台印象，學者認為，觀光與政治不應該掛鉤，台灣應用觀光軟實力站穏國際地位。

國立高雄餐旅大學副校長劉喜臨表示，台灣觀光應該要以成為國際觀光客願意造訪的旅遊目的地為目標，用觀光軟實力去站穏國際地位。他分析，觀光客要的是文化、是體驗，台灣要供給觀光客的是幸福與快樂感受，皆無涉政治。劉喜臨強調，相信台灣的自由民主受到全球肯定，也是直接造就台灣觀光最大吸引力「人民友善」的來源。

至於航空公司將台灣稱謂改為「中國台灣」是否影響國內民眾選擇出遊航空公司的意願，劉喜臨認為，除非是政治議題敏感者，或是對此類議題有興趣的人，否則影響應該不大。

而據旅行業者私下透露，目前因航空、飯店改名而退訂的民眾人數很少，顯示一般人仍以自身喜好以及價位為第一考量，改名風波可說純為兩岸政治角力話題，除非對岸採取其他手段進一步向國際施壓，否則現階段對於國人出國使用護照、航空公司營運等，都不至於出現影響。

關鍵字中國台灣中國大陸劉喜臨加拿大航空法國航空護照
她5小時賺2200　態度讓網大讚LINE新功能　截圖神器搶先體驗

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan