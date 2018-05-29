恆春半島星空吶喊　邀民眾在銀河下相遇

國境之南的恆春具有低光害及視野遼闊的優勢，是天文界知名的觀星景點。為了讓全台民眾認識星空奧秘，屏縣府舉辦「2018恆春半島星空吶喊」，6月16日將在滿州鄉的小墾丁渡假村登場，屏東縣長潘孟安歡迎民眾一起來仰望半島星空，發現天文之美。

「眾星雲集，一定要來一飽眼福！」潘孟安表示，這次結合在地特色，透過天文活動民眾能認識星空、接觸天文知識，也以星野村的概念，吸引喜歡走出戶外，關燈觀星的民眾，激起對星空的愛好及熱情。



▲唐榮國小校長施世治分享星空的奧秘。（圖／記者陳宗傑攝,2018.05.29）