恆春半島星空吶喊　邀民眾在銀河下相遇

國境之南的恆春具有低光害及視野遼闊的優勢，是天文界知名的觀星景點。為了讓全台民眾認識星空奧秘，屏縣府舉辦「2018恆春半島星空吶喊」，6月16日將在滿州鄉的小墾丁渡假村登場，屏東縣長潘孟安歡迎民眾一起來仰望半島星空，發現天文之美。
「眾星雲集，一定要來一飽眼福！」潘孟安表示，這次結合在地特色，透過天文活動民眾能認識星空、接觸天文知識，也以星野村的概念，吸引喜歡走出戶外，關燈觀星的民眾，激起對星空的愛好及熱情。
▲唐榮國小校長施世治分享星空的奧秘。（圖／記者陳宗傑攝,2018.05.29）
恆春半島為全台最佳的觀星場域。唐榮國小校長施世治指出，今年已經是第六年舉辦該活動，從16日下午5點至晚間9點在小墾丁渡假村登場，現場準備有50組巨砲望遠鏡，並且有專人介紹，特地將光害降低，帶領大家一虧星空的奧秘。施世治說：「這個季節，我們可以看到夏季銀河，在大概8點的時候，它就從東邊緩緩的升上來。」
▲縣長潘孟安手中展示火星(左)和月球隕石。（圖／記者陳宗傑攝,2018.05.29）
縣府教育處表示，這次活動的主題是「太陽系」，場地分為「星吶舞台」、「太陽系主題館」、「百家爭鳴」、「目視體驗」、「天文商品區」5部分，現場有專業的天文器材，更安排40攤的天文創意闖關攤位、天文望遠鏡目視體驗區與太陽系主題館，將展出稀有的月球隕石和火星隕石，讓大家近距離親眼看到來自這兩個星球的石頭。