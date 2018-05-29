NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈史博威回歸　5局壓制悍將暫領先陽岱鋼對決老東家　巨人苦吞5連敗什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
中央社

新台幣回貶6分 3字頭近在眼前

中央社2018/05/29 16:44
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者蔡怡杼台北29日電）受到國際美元轉強影響，新台幣今天跟隨非美貨幣連袂走弱，終場以29.988元作收，貶值6分，兩大匯市成交金額為15.31億美元。

新台幣兌美元匯率今天以29.950元，貶值2.2分開出，在亞洲貨幣連袂走弱下，新台幣匯率盤中逐步向30元大關靠近，隨著新台幣匯率跌破29.96元後，出口商拋匯潮湧現，使得盤中跌勢稍稍收斂。

外匯交易員表示，義大利陷入政治危機，投資人擔心看守政府只會延後，終究難以避免歐元區危機，影響歐元走弱，國際美元趁勢走強。

義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）拒絕接受疑歐派人選擔任經濟部長，導致兩個民粹政黨聯合執政計畫破局，唯一出路看來只剩提前大選。馬達雷拉任命前國際貨幣基金（IMF）官員柯塔瑞里（CarloCottarelli）擔任過渡時期總理。

交易員指出，受到國際美元走強影響，韓元、人民幣等亞洲貨幣盤中連袂走弱，而新台幣匯率盤中貶破29.96元後，出口商拋匯潮湧現，不僅推升匯市交易量明顯增加，也抑制新台幣貶勢，讓新台幣匯率不至於一次貶到3字頭。

台北外匯市場新台幣兌美元今天開盤價為29.950元，最高29.938元、最低29.990元，收盤收29.988元，貶值6分，台北與元太外匯經紀公司總成交量達15.31億美元。（編輯：楊凱翔）1070529

都是孩子都要愛 伊甸攜手陳...雙子星收賄案更一審 賴素如...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan